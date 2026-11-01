Dziś Wszystkich Świętych

Początek listopada to w polskiej tradycji czas szczególnej pamięci o zmarłych. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych.

- W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię Panteon na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników – podaje strona brewiarz.pl. To jeśli chodzi o historyczny i teologiczny aspekt uroczystości. Początkowo obchodzono ją 13 maja, w dniu poświęcenia wspomnianego kościoła. Na przełomie VIII i IX w. uroczystość obchodzono w Bawarii oraz Irlandii, ale właśnie 1 listopada. W X wieku papież Jan XI rozszerzył uroczystość Wszystkich Świętych na cały Kościół.

1 listopada jest dniem wyjątkowo obchodzonym w Polsce. Dniem wolnym określono go m. in. w rozporządzeniu prezydenta RP z 15 listopada 1924 r., a także w ustawie z 18 stycznia 1951 r. Ustawowo wolny nie jest z kolei 2 listopada, zwany Dniem Zadusznym.

Podczas Uroczystości Wszystkich Świętych Polacy licznie udają się na cmentarze, żeby odwiedzić groby bliskich zmarłych. To piękna tradycja, ale też... spore wyzwanie dla ruchu drogowego. Przypominają o tym policjanci:

Jak będzie wyglądała organizacja ruchu i komunikacji miejskiej w Elblągu w okresie Wszystkich Świętych? Więcej informacji w tym artykule.