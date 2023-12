Elbląg chce podkreślić 20 lat w Unii

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Elblągu radni będą głosować nad ustanowieniem roku 2024 rokiem Unii Europejskiej. Jakie Waszym zdaniem były sukcesy, a jakie porażki w ciągu tych 20 lat? Czy Elbląg wykorzystał swoją szansę?

W referendum, w którym Polacy mieli zadecydować czy Polska zostanie członkiem Unii Europejskiej wzięło udział 62 220 elblążan (62,77 proc. uprawnionych do głosowania). 53 116 z nich powiedziało TAK. 1 maja 2003 r. Polska stała się oficjalnym członkiem Wspólnoty.

Na najbliższej sesji elbląskiej Rady Miejskiej, zaplanowanej na 27 grudnia, radni będą głosować nad uchwałą „w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej”.

„Samorząd Miasta Elbląga zrealizował projekty unijne na łączną kwotę ponad 1,65 mld zł, dla których dofinansowanie wyniosło prawie 1,1 mld zł, z czego w ostatnich dwóch kadencjach uzyskano ponad 430 mln zł dofinansowania. Fundusze unijne pozwoliły na zrealizowanie ważnych dla miasta i elblążan inwestycji, które obejmują wszystkie dziedziny życia społecznego m.in.: służbę zdrowia, szkolnictwo, kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej miasta, modernizację i rozbudowę infrastruktury tramwajowej, modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej, rewitalizację instytucji kultury, czy rewitalizację przestrzeni parkowych. Mijające 20 lat to wyjątkowy okres dla rozwoju Elbląga, to czas inwestycji i wielu przedsięwzięć, które podwyższyły komfort życia mieszkańców. Mając na względzie powyższe ustanawia się rok 2024 Rokiem 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.” - możemy przeczytać w uzasadnieniu uchwały.

W 2019 r. na Starym Mieście naprzeciw Ratusza Staromiejskiego można było oglądać wystawę poświęconą inwestycjom sfinansowanym dzięki unijnym pieniądzom. Unia Europejska jest też patronem jednego z elbląskich mostów i ulicy.

Ten tekst zakończymy tak samo jak ten sprzed dwóch lat „W Unii już pełnoletni”. „Czasami można odnieść wrażenie, że głośna dyskusja na temat plusów i minusów polskiej obecności w Unii Europejskiej jest wstępem do zarzutów o brak patriotyzmu. Inną sprawą jest fakt, że w dyskusji o plusach i minusach (jak chyba w większości dyskusji politycznych) dominują emocje, a nie merytoryczne argumenty. I w tym miejscu chcielibyśmy poznać głos naszych Czytelników. Czy Elbląg wykorzystał 18 lat w Unii Europejskiej? Co zrobione dobrze, co źle? Co można było zrobić lepiej i jak? Kto zyskał na członkostwie, a kto stracił? Zachęcamy do merytorycznej dyskusji.”

Minęły kolejne dwa lata i przed nami 20-lecie Polski w UE. Jak ten czas wykorzystał Elbląg? Zapraszamy do merytorycznej dyskusji.