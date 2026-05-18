Festyn GOZ nie marnuj, napraw, wymień

23 maja w godz. 10-13 na placu Kazimierza Jagiellończyka odbędzie się kolejny Festyn GOZ. Ideą spotkania z mieszkańcami Elbląga i okolic jest promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego, czyli zapobiegania wytwarzaniu odpadów oraz recyklingu posegregowanych przez mieszkańców odpadów.

Ważną częścią imprezy jest edukacja społeczeństwa na temat zapobiegania wytwarzaniu odpadów. Służyć temu będzie m.in. organizacja Punktu Obrotu Przedmiotów (POP), gdzie mieszkańcy będą mogli zostawić rzeczy używane w dobrym stanie w celu przekazania ich nowemu właścicielowi. W ten sposób rzeczy nie trafią do śmietnika i mieszkaniec da im drugie życie. Im dłużej przedmioty codziennego użytku nam służą tym lepiej oszczędzamy surowce, z których są wykonane. Mieszkańcy będą mogli przynieść książki, zabawki, gry planszowe, wózki, rowery, hulajnogi, porcelanę. Na stoisku POP dla mieszkańców będą dostępne ubrania na wieszakach przygotowane przez Fabrykę Dobra dla potrzebujących.

Częścią idei gospodarki obiegu zamkniętego jest również recykling, dlatego odpady przyniesione przez mieszkańców zostaną przekazane do przetworzenia w specjalnych instalacjach i powstaną z nich nowe rzeczy.

Podczas spotkania z mieszkańcami na festynie pracownicy ZUO chętnie wytłumaczą mieszkańcom zasady postępowania z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, zwłaszcza zasady działania PSZOK przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu.

W programie festynu:

Wymiana posegregowanych przez mieszkańców odpadów na rośliny zgodnie z punktacją w Regulaminie. Oprócz kwiatka mieszkaniec może dostać również próbkę elbląskiego polepszacza glebowego Trusak, który produkowany jest w najnowszej kompostowni ZUO Elbląg.

W ramach projektu Kultura Segregacji Organizacja Odzysku Opakowań REKOPOL S.A ufundowała kwiaty ozdobne np. pelargonie, petunie, niecierpki, dalie, begonie, komarzyce, kocanki, cukinie, ogórki, czy dynie oraz zioła. A dzięki wsparciu finansowemu firmy EPEC w ofercie wymiany pojawią się również krzewy owocowe: borówki, porzeczki, agresty, maliny, jeżyny, jagody, pigwowce.

Będzie też żywotnik wyhodowany przez ZZM w Elblągu.

Bezpłatne atrakcje

Występy artystyczne na scenie dzieci z elbląskich placówek oraz występ Studia Artystycznego Katarzyny Panicz SZALONE MAŁOLATY. Zamki dmuchane oraz malowanie buziek i tatuaże.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty recyklingowe podczas festynu, które są ważna częścią programu edukacyjnego festynu.

Całe rodziny skorzystają z zajęć:

- treningu segregacji odpadów na makietach

- nauki cyklu życia różnych surowców np. papier, szkło, metal, plastik

- malowania toreb materiałowych zorganizowanych przez Urząd Miejski w Elblągu,

- nauki przyszywania guzików,

- w ramach warsztatów ESWIP będzie można zrobić z używanych tekstyliów gumkę do włosów i malować nicią na drewienku,

- zmontowania karmnika,

- czy skręcić z metalowych elementów firmy PAMA złomowe ludziki i wkręcić złom w drewniane elementy.

Za udział w warsztatach przewidziane są upominki.

Partnerzy ZUO zajmujący się recyklingiem różnych surowców jak firma Port-Service, Selmet, Stena Recycling, PAMA, czy Remondis, zadbają również o edukację mieszkańców organizując różne zajęcia lub przekazując materiały informacyjne podczas festynu.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprasza dzieci podczas festynu na ciekawe zajęcia edukacyjne pod nazwą „Lekcje ciepła”. Celem programu jest pokazanie najmłodszym mieszkańcom Elbląga, jak dbać o środowisko i powietrze, którym oddychamy. W prosty i ciekawy firma odpowie skąd bierze się ciepło, do czego je wykorzystujemy oraz jak można oszczędzać energię na co dzień.

Dzieci dowiedzą się:

• jak ogrzewane są ich domy i szkoły,

• jak powstaje smog i dlaczego jest groźny,

• jak każdy z nas może pomóc zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza.

To nie będą zwykłe lekcje. Podczas zajęć dzieci wezmą udział w prostych eksperymentach, dzięki którym łatwiej zrozumieją omawiane tematy.

Zapraszamy do wspólnej nauki i odkrywania, bo ciepło naprawdę może uczyć!

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia.