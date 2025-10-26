Galeria pod psem i kotem  (Odc.386)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Uzo trafił do schroniska 21.07.2025 z Parku Dolinka. Uzo to zadbany, ufny i przyjazny psiak. Jest średniej wielkości i nie jest już młody. Czy ktoś go szuka? Czy ma jeszcze szansę na dom?

Fanta trafiła do schroniska 11.08.2025 razem ze swoim rodzeństwem. Fanta urodziła się mniej więcej 19.05.2025. W warunkach schroniskowych jest nieśmiałym stworzeniem. Kto da jej dom?

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.