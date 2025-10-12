Galeria pod psem i kotem  (Odc.387)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Rubin trafił do schroniska 15.08.2025 razem ze swoim rodzeństwem. Kociaki urodziły się mniej więcej 10.06.2025. Obecnie przebywają w tzw. domu tymczasowym u Moniki, pracownicy schroniska. W kontakcie z ludźmi Rubin jest nieśmiałym stworzeniem.

Arion trafił do schroniska 31.05.2021 z ulicy Siedleckiej. Arion to psiak w średnim wieku (gdy znalazł się w schronisku miał prawdopodobnie około 5 lat), w typie owczarka niemieckiego. Gdy do nas trafił, sprawiał wrażenie psa doświadczonego życiem, zmęczonego i niezależnego. Dzięki naszym opiekunom i wolontariuszom, zaczął chętnie wychodzić na spacery, bawić się zabawkami i cieszyć na sam widok człowieka. Arion w kontaktach z innymi psami bywa zadziorny. Obecnie jednak boks dzieli z suczką, z którą nie wchodzi w konflikty. Arion jakiś czas temu zaniemógł nam na tylne łapy i długo walczyliśmy, by doszedł do zdrowia. Choroba zostawiła po sobie ślad – tylne łapy Ariona plączą się i nieco utrudniają mu chodzenie. Mimo to psiak radzi sobie wyśmienicie i spacerki dają mu masę radości. My wiemy, że mało kto decyduje się na adopcję takich psów. Starszych, schorowanych, po przejściach. My wiemy, że „lepiej” jest psa wychować samemu, od maleńkości. Ale wiemy też, że wdzięczność tych właśnie starszych i z „brakami”, jest czymś magicznym i nie do opisania. Dlatego też zachęcamy do poznania Ariona!

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.