Galeria pod psem i kotem (odc. 308)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Cekin trafił do schroniska razem z Iskrą, ponieważ opiekun psów zmarł. Cekin to malutki, spokojny staruszek. Przez pewien czas przebywał w tzw. domu tymczasowym, który musiał jednak opuścić, ponieważ nie akceptował obecności kota – rezydenta oraz psa – rezydenta. Tak opisali go go jego tymczasowi opiekunowie: “Piesek ma około 13 lat, jest spokojny, nie brudzi w domu, nie przejawia agresji wobec domowników ani dzieci. Cekin lubi się przytulać, wchodzi bez problemu po schodach, lubi długie spacery, ładnie chodzi na smyczy. Z powodu przejść w poprzednim domu pies przejawia lęk separacyjny.” Cekin jest uroczym, małym psiakiem z dużym apetytem. Aktualnie mieszka w boksie z nieco większą od niego suczką Sandrą, z którą dobrze się dogaduje. Osoba, która zdecyduje się na jego adopcję musi zdawać sobie sprawę z faktu, że jego lęk separacyjny przejawiający się wyciem, gdy pies zostaje w domu sam, to problem, nad którym trzeba będzie pracować. Naprawdę nie chcemy się godzić, by Cekin spędził w schronisku resztę życia… Szukamy kogoś, kto mieszka w domu z ogródkiem i najlepiej, by nie miał innych zwierząt. Szukamy spokojnej, cierpliwej osoby, przy której Cekin w końcu poczuje się stabilnie i bezpiecznie… Nie skazujmy go na dożywocie w schroniskowym boksie!

Wacek przebywa w schronisku od 08.09.2016. Trafił tutaj jako mniej więcej 6-tygodniowy kocurek. W warunkach schroniskowych Wacek jest płochliwym stworzeniem. Czy ktoś go przygarnie?

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku.

Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.