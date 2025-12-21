Galeria pod psem i kotem (Odc.395)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Irytek trafił do schroniska 17.11.2025 razem ze swoim braciszkiem. Kociaki były przeziębione. Maluchy urodziły się mniej więcej 16.09.2025. Są oswojone i przymilne.

Zorza trafiła do schroniska 13.12.2022 z dzielnicy Rubno w wieku około 10 lat. Początkowo suczka była przerażona, ponieważ najprawdopodobniej nigdy nie miała swojego opiekuna, nie zaznała bliskości człowieka i nie spacerowała na smyczy… Z czasem przyzwyczaiła się do schroniskowej rzeczywistości i obecnie wychodzi już na spacery z wolontariuszami. Dała się nam poznać jako delikatna i spokojna psina. Dla Zorzy szukamy opiekuna, który od podstaw nauczy ją życia u boku człowieka, zapewni stabilizację i poczucie bezpieczeństwa.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.