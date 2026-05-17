Galeria pod psem i kotem (Odc.416)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Brydzia trafiła do schroniska 03.04.2026. Brydzia to niespełna roczna suczka niewielkich rozmiarów. W schronisku jest jeszcze troszeczkę onieśmielona, a jednocześnie bardzo spragniona kontaktu z człowiekiem. Chętnie się wtula i uwielbia głaskanie. Jest delikatnym, wrażliwym stworzeniem. Na spacerach zachowuje się grzecznie, z dozą nieśmiałości poznaje nowe miejsca. Bezpiecznie czuje się przy człowieku. Brydzia to jeszcze psie dziecko, które powinno odkrywać świat u boku kochającego opiekuna.

Filon trafił do schroniska 24.06.2024. Filon to piękny, czarny kocur, który urodził się mniej więcej w 2023 roku. W warunkach schroniskowych jest nieco nieśmiałym stworzeniem.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.