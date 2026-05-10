Inauguracja IV Elbląskiego Festiwalu Organowego

W niedzielę 17 maja odbędzie się koncert inaugurujący IV Elbląski Festiwal Organowy,w którym wystąpi Paweł Seligman – organista, pianista, kameralista i pedagog.

Ukończył z wyróżnieniem PSM II st. im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie w klasie fortepianu Janusza Seligmana oraz w klasie organów Bogumiły Dunikowskiej. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego i Zygmunta Antonika (2005). Uczestniczył w szeregu warsztatów, kursów mistrzowskich i lekcji otwartych z zakresu gry i improwizacji organowej oraz wykonawstwa muzyki dawnej. W latach 1995-2008 był organistą kościoła św. Jana Nepomucena w Brennej Leśnicy. Był również pomysłodawcą i koordynatorem społecznej akcji „Organy dla Brennej Leśnicy”. W latach 2008-2024 był organistą kościoła NMP Królowej Polski w Pogórzu k/Skoczowa (Diecezja bielsko-żywiecka). Jest nauczycielem w Państwowych Szkołach Muzycznych w Cieszynie oraz Jastrzębiu-Zdroju, gdzie prowadzi klasy organów. Kierownik artystyczny festiwali „Jesienne Koncerty Kameralne" w Gminie Brenna oraz "Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej" w Pogórzu. Pomysłodawca i kierownik artystyczny Cieszyńskiego Maratonu Bachowskiego - imprezy organowej o zasięgu ogólnopolskim. Pomysłodawca, założyciel i manager tria "Vox Tribus". Ma na swoim koncie 10 wydanych płyt, w tym 6 z solową muzyką organową. W roku 2016 został odznaczony srebrną, a w roku 2022 złotą odznaką honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za działalność na rzecz amatorskiego ruchu chóralnego. W 2019 roku został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową "Za zasługi dla województwa śląskiego". Koncertuje, jako solista i kameralista w kraju i zagranicą.

W programie koncertu usłyszymy dzieła takich kompozytorów jak: Bedřich Antonín Wiedermann - Marsz w stylu Haendla, Johann Sebastian Bach - Concerto G-dur BWV 592, cz. III Presto czy Georg Friedrich Haendel - Alleluja z Oratorium "Mesjasz".

17 maja 2026 r. kościół św. Wojciecha w Elblągu ul. Wiejska 4 godz. 19.. Wstęp wolny.

IV Elbląski Festiwal Organowy odbywa się pod patronatem Wojciecha Skibickiego, biskupa elbląskiego, Michała Missana, prezydenta Elbląga oraz Marcina Ślęzaka, wójta Gminy Gronowo Elbląskie.

Partnerami cyklu koncertów organowych są: Hotel Młyn Aqua Spa w Elblągu, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo", Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Szkoła Cosinus Elbląg. Patronat medialni objęli: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, TrusoTV, Bogaty Region. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg Na koncerty IV Elbląskiego Festiwalu Organowego zapraszają: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Fundacja Beaty i Marka Górskich "Dialog, rozwój, miłosierdzie", parafia katedralna pw. św. Mikołaja w Elblągu, parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu, parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Jegłowniku.