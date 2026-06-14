Galeria pod psem i kotem (Odc.420)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Mokka to dorosła kotka, która czeka na nowy dom w schronisku. Jest łagodna i lubi ludzi.

Bruner trafił do schroniska 16.01.2026 w wyniku interwencji. Odebraliśmy go z fatalnych warunków. Bruner nie miał łatwego życia. Ten 12-letni, duży pies, dopiero teraz, w schronisku, uczy się, czym jest ludzka obecność, głaskanie, ciepły posiłek. Ten psiak, mimo zła, które go spotkało, jest przepełniony dobrem i serdecznością. Wystawia brzuszek do głaskania, tuli się do wyciągniętej dłoni i dosłownie pcha się na kolana. Ma w sobie jeszcze troszkę lęków, które dzielnie pokonuje każdego dnia, z pomocą pracowników i wolontariuszy. Brunerek dobrze dogaduje się z innymi psami. Niech odnajdzie szczęście.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.