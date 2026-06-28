Galeria pod psem i kotem (Odc.422)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Kolendra to śliczna suczka w wieku ok. 6 miesięcy. Trafiła do naszego schroniska razem ze swoim bratem, który znalazł już dom. Psiaki nie miały łatwego startu. Przez pierwsze miesiące życia mieszkały ze starszą osobą, która nie była w stanie sprostać opiece nad nimi. Kolendra to naprawdę cudowna iskierka. Radosna, ufna, niewinna, towarzyska i spragniona poznawania świata. Wiele trzeba jej jeszcze pokazać, wiele nauczyć. Niech nie czeka dłużej na ten nowy, piękny życiowy rozdział.

Gin i Tonik zostali znalezieni wśród śmieci przez pracowników ZUO. To przeurocze, około 3-miesięczne kociaki. Są w pełni samodzielne i korzystają z kuwety. Tonik to odważny i pewny siebie chłopak, któremu zabawa nigdy się nie nudzi. Jest ciekawski i uwielbia odkrywać nowe miejsca. Wobec obcych jest początkowo nieco nieśmiały, lecz ze znanymi osobami chętnie nawiązuje kontakt. Gin jest natomiast bardziej ostrożny i potrzebuje trochę więcej czasu, aby poczuć się bezpiecznie przy człowieku. Również uwielbia szalone gonitwy i rozrabianie. Szukamy dla nich domów pełnych cierpliwości, miłości i odpowiedzialności. Obecnie przebywają w domu tymczasowym u pracownika schroniska, dzięki czemu zdążyły już trochę poznać domowe życie. To naprawdę fantastyczne kocie dzieciaki. Marzymy o tym, by jak najszybciej znalazły swoje własne, bezpieczne i kochające domy.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.