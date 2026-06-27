Trwają Dni Elbląga

Regaty smoczych łodzi na rzece Elbląg, koło widokowe, przejazdy luksusowymi samochodami, kiermasze i masa innych atrakcji. Zobacz, jak wygląda drugi dzień Dni Elbląga na zdjęciach naszej fotoreporterki.

Żar leje się z nieba, ale nie przeszkodził mieszkańcom naszego miasta i turystom w aktywnym uczestniczeniu w Dniach Elbląga Zwłaszcza, że atrakcji nie brakowało. Przy rzece Elbląg swój sprzęt prezentowała Bursztynowa Dywizja, na samej rzece Elblążanie rywalizowali w wyścigach smoczych łodzi. Nie brakowało niespodzianek. Panoramę Elbląga można było obejrzeć z koła widokowego, a przy Ratuszu Staromiejskim sprawdzić stan swojego zdrowia. Fani motoryzacji mieli okazję przejechać się fajnymi samochodami.

Przed nami jeszcze sobotnie koncerty na Wyspie Spichrzów. W niedzielę ostatni dzień miejskiego święta. Program sprawdzisz tutaj.