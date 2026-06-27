UWAGA!

----

Trwają Dni Elbląga

 Elbląg, Trwają Dni Elbląga
fot. Anna Dembińska

Regaty smoczych łodzi na rzece Elbląg, koło widokowe, przejazdy luksusowymi samochodami, kiermasze i masa innych atrakcji. Zobacz, jak wygląda drugi dzień Dni Elbląga na zdjęciach naszej fotoreporterki.

Żar leje się z nieba, ale nie przeszkodził mieszkańcom naszego miasta i turystom w aktywnym uczestniczeniu w Dniach Elbląga Zwłaszcza, że atrakcji nie brakowało. Przy rzece Elbląg swój sprzęt prezentowała Bursztynowa Dywizja, na samej rzece Elblążanie rywalizowali w wyścigach smoczych łodzi. Nie brakowało niespodzianek. Panoramę Elbląga można było obejrzeć z koła widokowego, a przy Ratuszu Staromiejskim sprawdzić stan swojego zdrowia. Fani motoryzacji mieli okazję przejechać się fajnymi samochodami.

 

Przed nami jeszcze sobotnie koncerty na Wyspie Spichrzów. W niedzielę ostatni dzień miejskiego święta. Program sprawdzisz tutaj.


A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Trwają Dni Elbląga
Trwają Dni Elbląga
Trwają Dni Elbląga
Trwają Dni Elbląga

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Cinizna a gdzie stragany toc to dni Elbląga. Hala i odwoływanie imprez. Na dodatek komunikacja nie jeździ. Należy podziękować radnym i rządzącym w Elblągu to kpiny.
  • Jak nie leje, to grzeje... Elblążanie uciekli na odkryty basen, albo nad morze, albo... w domach siedzą, chroniac się przed upałem
Reklama
 