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Legwany i Apacze w elbląskim porcie

 Elbląg, Legwany i Apacze w elbląskim porcie
Fot. Anna Dembińska

Czy elbląski port jest bezpieczny? Dzisiejsze ćwiczenia wojskowe 16 Dywizji Zmechanizowanej udowodniły, że polscy żołnierze są gotowi na każdy scenariusz. W akcji wykorzystano m.in. nowe pojazdy Legwan oraz transportery MRAP. Zobacz zdjęcia z ćwiczeń w elbląskim porcie.

Cztery Legwany z ogromną prędkością wjechały dziś (26 czerwca) na teren elbląskiego portu. Chwilę później rozpoczęła się dynamiczna wymiana ognia z „terrorystami”, którzy zajęli jeden z budynków. Warto podkreślić, że nasi żołnierze z powietrza byli wspierani przez śmigłowce Apache, będące na wyposażeniu Wojska Polskiego. Scenariusz zakładał również wypadek podczas szturmu. W trakcie działań jeden z żołnierzy został ranny, a ponieważ próba ewakuacji drogą powietrzną się nie udała, do szpitala odwieźli go koledzy z oddziału. Na koniec nurkowie i marynarze z ORP „Śniardwy” sprawdzili port i rzekę pod kątem zagrożenia minowego.

 

Czy wiesz, że... Legwany to lekkie pojazdy rozpoznawcze produkcji południowokoreańskiej, które są polonizowane w zakładach Rosomak SA. W październiku ubiegłego roku 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana poinformowała, że maszyny te trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego.

 

Podczas akcji w elbląskim porcie ćwiczyli żołnierze z 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, którzy byli wspierani przez 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej, 56 Bazę Lotniczą z Inowrocławia, Marynarkę Wojenną oraz 4 Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej.

– Żołnierze zaatakowali punkt przejęty przez przeciwnika – wyjaśniał mjr Karol Frankowski, oficer prasowy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. – To obiekt niezwykle ważny na mapie Elbląga. To tak zwana infrastruktura krytyczna, ponieważ to władze portu decydują, kto może wpłynąć w tę część Polski.

Dla wielu żołnierzy była to jedna z pierwszych okazji do zapoznania się ze specyfiką elbląskiego portu.

– W ćwiczeniu bierze udział wzmocnione zgrupowanie kompanijne: sześć pojazdów typu MRAP i cztery Legwany. Pojazdy typu MRAP są wykorzystywane do utworzenia kordonu, czyli bezpośredniego ubezpieczenia terenu, natomiast Legwany ruszyły bezpośrednio do szturmu – wyjaśniał jeden z żołnierzy 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. – Na moim szczeblu jest to zupełnie coś nowego. Dlatego konieczny jest wysoki poziom współdziałania i zgrania razem z plutonem 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz Marynarki Wojennej. Współdziałanie różnych komponentów to najtrudniejszy element tych ćwiczeń. To nam pokaże, na jakim etapie i poziomie wyszkolenia teraz jesteśmy.

  Elbląg, Legwany i Apacze w elbląskim porcie
fot. Anna Dembińska

Działania w Elblągu to część ćwiczeń „Dzielny Dzik 26” – największego przedsięwzięcia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w tym roku. Od 15 czerwca żołnierze szlifowali swoje umiejętności na poligonach i w tzw. terenie przygodnym w województwie warmińsko-mazurskim oraz w północnej części województwa podlaskiego.

– W trakcie ćwiczeń Bojowe Wozy Piechoty „Borsuk”, czyli najnowocześniejszy sprzęt 16 Dywizji, pokonały po raz pierwszy przeszkodę wodną płynąc – mówił mjr Karol Frankowski. – W tym samym czasie czołgi K2 pokonały przeszkodę wodną na nowoczesnym moście pontonowym. Musimy być przygotowani do działania nie tylko na terenie poligonu, ale także w terenie przygodnym, takim jak np. w elbląskim porcie.

 

Czy wiesz, że... BWP Borsuk to nowoczesny gąsienicowy pojazd przeznaczony do transportu sześciu żołnierzy w rejon pola walki. Służy do zwalczania piechoty, pojazdów opancerzonych, celów powietrznych oraz innych obiektów w każdych warunkach atmosferycznych i bez względu na porę doby.

 

– W trakcie ćwiczeń sprawdzamy poziom wyszkolenia żołnierzy naszej dywizji, praktycznie wszystkich elementów ugrupowania bojowego – dodał generał dywizji Wojciech Ziółkowski, dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej. – W ćwiczeniach bierze udział 6,5 tysiąca żołnierzy. W ich trakcie wchodziliśmy w działania obronne, realizowaliśmy przemieszczenie i, co ważne, działaliśmy w zakresie żywotności wojsk, czyli odtwarzaliśmy zdolność bojową.

Przypominamy, że sprzęt wojskowy „Bursztynowej Dywizji” można oglądać podczas Dni Elbląga na Starym Mieście – w miejscu dawnego baru Tortuga.

SM

A moim zdaniem...

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Legwany i Apacze w elbląskim porcie
Legwany i Apacze w elbląskim porcie
Legwany i Apacze w elbląskim porcie
Legwany i Apacze w elbląskim porcie

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • No to juz wiem, skąd te helikoptery nad unijmym mostem. Ależ ja się przestraszyłam! Mieszkam w pobliżu.
  • Ładna defilada, fajna zabawa dużych chłopców w wojnę - ordery i uśmiechy :) PS. coś nowego w sprawie totalnej patologii na SOR'ach i szpitalach w Polsce. Dlaczego tzw. władza chce zniszczyć sygnalistę, szanowanego pułkownika WP z konkretnym, nienagannym stażem na chirurgii, zamiast wziąć się za patologię, którą sama tworzy i młokosów zarabiających grube bańki z naszej kasy, ładowanej coraz większym strumieniem do "upadającego" wszak NFZ (nie dziwota dlaczego upadającego przy tym, co teraz wychodzi). Takie wojsko i służby powinny bronić prawa, prawdy i porządku w naszym państwie tępiąc patologie... tymczasem? To po co ci wojskowi, funkcjonariusze, całe to uzbrojenie... skoro nie można uciąć choć jednej macki tej "ośmiornicy"? Murem za dr Jędrzejewskim, płk. WP ! Wstyd i hańba, że funkcjonariusze pozwalają tak rozkładać ten kraj.
  • @J124 - A czego tu się przestraszyć?
  • No jak to czego, że Put-in wjechał. Przecież premier mówił, że to nadejdzie w ciągu kilku miesięcy. Weekend ładny i ciepły, to była świetna okazja.
  • Zabawa w Rambo na koszt podatnika
  • Ładna defilada, fajna zabawa dużych chłopców - ordery i uśmiechy :) PS. coś nowego w sprawie totalnej hmmhmm na SOR'ach i szpitalach w Polsce. Dlaczego tzw. władza chce zniszczyć sygnalistę, szanowanego pułkownika WP z konkretnym, nienagannym stażem na chirurgii, zamiast wziąć się za sprawcę, którego sama stworzyła i młodzież zarabiającą grube bańki z naszej kasy? PS. ciężko się pisze na portelu, prawie jak w PRLu
  • Komu i czemu ma służyć ta szopka ?
  • Na pewno nie na twój, nierobie.
  • Poligon z Ala portu zrobili?
  • Ty głupku nigdy nie zrozumiesz co znaczą ćwiczenia i po co są bo nie byłeś w wojsku.
  • Czemu ktoś miałby atakować pusty elbląski port? Następnym razem wybierzcie jakieś bardziej wiarygodne cele
  • Pozmieniało się, oddział otworzyli jak kaczyński wyszedł ze szpital, bo specjalnie dla niego pół zamknęli. Witek zabrała po 2 latach męża z oiomu, możliwe że w końcu będzie musiała za to zapłacić. Karczewski już nie pracuje na urlopie i nie zarabia już 400 tyś. Szydło już matki do szpitala limuzynami sop nie wozi.
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