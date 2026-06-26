Kolizja z hulajnogą

Dziś (26 czerwca) na ul. Topolowej mężczyzna kierujący hulajnogą elektryczną zderzył się z samochodem osobowym. Sprawca kolizji został ukarany dwoma mandatami.

Do zdarzenia doszło około godz. 14 na ul. Topolowej. 53-letni mężczyzna poruszający się po jezdni hulajnogą elektryczną nie ustąpił pierwszeństwa 21-latkowi kierującemu osobowym Renault. Sprawca kolizji miał na głowie kask, nic poważnego mu się nie stało. Kierującego hulajnogą policjanci ukarali dwoma mandatami w wysokości 1500 zł za spowodowanie kolizji oraz 100 zł za jazdę po jezdni - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.