Hala szykowana pod telewizję

Władze Elbląga szukają firmy, która przebuduje oświetlenie nad płytą boiska i widownią w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej do potrzeb transmisji telewizyjnych.

Hala przy Grunwaldzkiej została oddana do użytku w 2007 roku. Oświetlenie, które wówczas zamontowano, wymaga już przebudowy, by spełnić coraz bardziej wyśrubowane wymogi transmisji telewizyjnych. To, jaki potencjał tkwi w tym obiekcie, najlepiej pokazała organizacja w Elblągu w lutym tego roku Tauron Pucharu Polski w siatkówce kobiet, podczas którego zarówno w hali jak i podczas telewizyjnych transmisji stworzono prawdziwe show.

Oświetlenie w hali ma być przebudowane zarówno nad płytą boiska jak i nad widownią, włącznie z awaryjnym. Wymieniona ma być też instalacja elektryczna. Zainteresowane przetargiem firmy mogą składać swoje oferty do 11 czerwca, a komisja oceniając ich treść, będzie brała pod uwagę cenę (60 procent oceny) i okres udzielonej gwarancji (40 procent). Zwycięzca przetargu będzie miał trzy miesiące na przeprowadzenie prac.