Harcerze przekażą Betlejemskie Światło Pokoju

Komenda Hufca ZHP Elbląg zaprasza na przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju do rąk biskupa elbląskiego oraz wszystkich elblążan. Uroczystość odbędzie się w czwartek (21 grudnia), o godz. 18 w katedrze św. Mikołaja w Elblągu.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

W tym roku BŚP odbywa się pod hasłem „Czyńmy pokój".

W czasach, w których w Ukrainie toczy się wojna, kiedy tak wiele niepokoju dręczy inne narody i gdy niepokój, lęk i obawy towarzyszą wielu ludziom akcja Betlejemskiego Światła Pokoju jest kolejną okazją, by pochylić się nad cennym darem dla ludzkości i zainicjować refleksję nad tym, czym jest POKÓJ oraz ukazania różnych jego wymiarów.