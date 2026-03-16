W dniach 21-22 marca 2026 roku na Starym Rynku w Elblągu, vis a vis Ratusza Staromiejskiego, odbędzie się III Elbląski Jarmark Wielkanocny - wydarzenie łączące tradycję świąt wielkanocnych z promocją lokalnych produktów, ekologicznej żywności i rękodzieła.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców oraz turystów do wspólnego celebrowania przedświątecznego czasu. Na uczestników czekać będą stoiska z produktami świątecznymi, regionalnymi i ekologicznymi, a także wyjątkowe wyroby rękodzielnicze przygotowane przez lokalnych twórców.

Jedną z głównych atrakcji jarmarku będzie degustacja tradycyjnych potraw wielkanocnych, która odbędzie się w sobotę i niedzielę o godzinie 14:00. Miłośnicy kreatywnych aktywności będą mogli wziąć udział w warsztatach wielkanocnych, podczas których powstaną m.in. stroiki świąteczne, pisanki oraz ozdobione eko-torby. Warsztaty zaplanowano w godzinach 13:00-15:00.

Na najmłodszych uczestników wydarzenia czekać będą animacje dla dzieci, a w programie znajdą się również prezentacje oraz stoiska charytatywne.

Dodatkową atrakcją będzie Nieziemsko Wielkanocny Kiermasz w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. Św. Ducha 3-4, który odbędzie się w sobotę w godzinach 10:00–18:00.

III Elbląski Jarmark Wielkanocny to doskonała okazja, aby poczuć atmosferę nadchodzących świąt, spróbować tradycyjnych potraw, kupić wyjątkowe produkty oraz spędzić czas z rodziną w sercu elbląskiego Starego Miasta.