Jak dojechać na elbląskie cmentarze

Jak będzie wyglądać organizacja ruchu przy elbląskich cmentarzach? Sprawdź, kiedy i gdzie będzie można dojechać autem, gdzie będą dodatkowe parkingi. Tradycyjnie zachęcamy mieszkańców i gości do korzystania z komunikacji miejskiej, by uniknąć stania w korkach.

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM AGRYKOLA

1) ul. Agrykola od godz. 22:00 od dnia 30.10.2025 r. do dnia 2.11.2025 r. do godz. 22:00 będzie wyłączona z ruchu, za wyjątkiem możliwości wjazdu w dniu 31.10 pojazdów związanych z organizacją pogrzebów (dot. firm pogrzebowych, kamieniarskich, duszpasterzy)

2) ul. Chrobrego od dnia 30.10.2025 r. od godz. 22.00 do dnia 2.11.2025 r. do godz. 22.00

- na odcinku od ul. Sztumskiej do ul. Grudziądzkiej będzie drogą jednokierunkową (od ronda w kierunku Góry Chrobrego) z możliwością parkowania z lewej strony na jezdni,

3) ul. Tczewska (od ul. Chrobrego) od dnia 30.10.2025 r. od godz. 22.00 do dnia 2.11.2025 r. do godz. 22°° będzie ulicą bez przejazdu,

4) na osiedlu Sadyba tj. na ul. Grudziądzkiej i ul. Toruńskiej od dnia 30.10. od godz. 22.00 do 2.11.2025 godz. 22.00 wprowadza się ruch jednokierunkowy, z możliwością parkowania po lewej stronie jezdni, co zapobiegnie blokadzie tych ulic.

Miejsca postojowe w okolicy:

- parking przy cmentarzu z wjazdem od ul. Kościuszki (wjazd/wyjazd jednokierunkowy)

- ul. Chrobrego (od ul. Sztumskiej do ul. Grudziądzkiej), na jezdni, na odcinku tymczasowo wyznaczonym jako jednokierunkowy,

- os. Sadyba – ulice jednokierunkowe z możliwością parkowania po lewej stronie jezdni,

- parking przy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kościuszki 77a,

- parking przy CRW Dolinka (wyłącznie w dniu 1 listopada br.),

- parking MOSIR przy ul. Agrykola 8.



ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM DĘBICA

1) od 20.10.2025 r. od godz. 6.00 na stałe na Dębicy Dolnej wprowadza się ruch drogowy jednokierunkowy. Parking na „Dolnej Dębicy” udostępniony będzie jedynie osobom niepełnosprawnym i pojazdom TAXI.

2) od 1 listopada 2025 od godz. 6.00 do dnia 2 listopada 2025r. do godz. 20.00 na odcinku od ronda Łęczycka- Wschodnia w kierunku do „Dębicy Starej” ruch drogowy będzie zamknięty i udostępniony wyłącznie dla:

a) autobusów komunikacji zbiorowej (przejazdy bezpłatne tylko 1 listopada), \

b) taksówek z pasażerami, które będą wpuszczane na teren przy cmentarzu w ilości regulowanej przez Policję. Taksówki będą mogły zatrzymywać się wyłącznie na wyznaczonych tymczasowo postojach, a na „Górnej Dębicy” tylko z możliwością wysadzania i zabierania pasażerów,

c) służb miejskich i porządkowych (ZZM, EPGK, Cleaner, ZKM),

d) pojazdów zaopatrzenia stanowisk handlowych, których właściciele posiadać będą ważne przepustki wydane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elbląg tel.55 2341516,

e) inne pojazdy będą wpuszczane w sposób regulowany przez Policję.

Dla pozostałych pojazdów dojazd do Cmentarza Dębica w dniach 1 i 2 listopada 2025 ruch będzie odbywał się od strony węzła DK 22 i DW 509:

a) na odcinku od „Jeziorka” do Cmentarza obowiązuje ruch jednokierunkowy (w dół ) w kierunku ronda przy ul. Wschodniej z możliwością parkowania po jednej stronie jezdni,

b) możliwość wjazdu i parkowania aut osobowych na parkingach utwardzonych przy obu pętlach cmentarza Dębica będzie kierowana przez Policję,

c) w dniach 31.10 - 2.11.2025 r. sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach: ul. Bema z ul. Saperów, ul. Bema z ul. Żeromskiego będą wyłączone, a ruchem drogowym w zależności od potrzeb będzie kierować Policja,

d) dla lepszej płynności ruchu od dniach 27.10.2025 r. do 31.10.2025 r. Policja monitorować będzie ruch drogowy na ww. skrzyżowaniach z możliwością doraźnego wyłączania sygnalizacji,

e) Ulica Wschodnia będzie funkcjonowała jako parking.



POZOSTAŁE USTALENIA

- w dniach 25-31 października 2025 r. w komunikacji miejskiej będzie obowiązywał rozkład jazdy przypisany dla danego dnia tygodnia oraz nastąpi wzmocnienie komunikacji autobusowej w kierunku cmentarzy,

- 1 i 2 listopada 2025 (sobota, niedziela) r. w komunikacji miejskiej będzie obowiązywał rozkład jazdy jak w niedziele, za wyjątkiem linii tramwajowych - obowiązuje rozkład jak w dzień roboczy (w tych dniach linia nr 5 nie funkcjonuje) oraz nastąpi wzmocnienie linii autobusowych wraz z dodatkowymi połączeniami w kierunku cmentarzy,

- 1 i 2 listopada 2025 r. w godz. 8.00-17.00 wykorzystanie parkingów-przy Hali Sportowo-Widowiskowej MOSIR i ANS przy Al. Grunwaldzkiej oraz parkingu przy pl. Dworcowym, gdzie mieszkańcy będą mogli zostawić swoje auta i przesiąść się do komunikacji ZKM aby skorzystać z szybkiego połączenia i dodatkowych linii autobusowych do cmentarza Dębica Dolna i Dębica Górna,

- 1 i 2 listopada 2025 r. dojazd tramwajami do pętli na ul. Druskiej, gdzie będzie można się przesiąść do komunikacji ZKM (autobusy) i skorzystać z szybkiego połączenia na cmentarz Dębica Dolna i Dębica Górna,

- promowanie dojazdu i parkingu dla aut osobowych dla osób chcących skorzystać z pieszego dojścia do cmentarza od strony Bażantarni,

- zapewnienie przez UM czterech toalet: przy ANS, przy skrzyżowaniu ul. Łęczyckiej ze Wschodnią (przy sklepie) oraz przy ul. Skrzydlatej (na pętli),przy przystanku Dolna Dębica.