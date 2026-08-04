Jak promować Elbląg i Zalew Wiślany?

Dywan z elbląskim akcentem, talerz z widokiem na Zalew Wiślany, a może krzesło z lokalnym motywem? Elbląski ratusz ogłosił konkurs dla przedsiębiorców na przedmioty sztuki użytkowej promujące Elbląg lub Subregion Zalewu Wiślanego. Nagród nie przewidziano.

Czym jest sztuka użytkowa? Najkrócej mówiąc: to przedmioty codziennego użytku (np. talerze, meble, dywany, ale także lampy, lustra), które z jednej strony pełnią swoją podstawową rolę, a z drugiej zachwycają swoją estetyką. Jest to doskonały przedmiot, który z powodzeniem można wykorzystać jako gadżet promocyjny.

Popularne w Elblągu były koszulki z elbląską formą przestrzenną „Batman”. Co jeszcze? Na to pytanie ma odpowiedzieć konkurs ogłoszony przez prezydenta Elbląga. Mogą w nim wziąć udział przedmioty odwołujące się do tożsamości, historii, krajobrazu lub kultury Elbląga bądź subregionu Zalewu Wiślanego oraz mogą być wykorzystywane jako upominki lub elementy stoisk podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych promujących Elbląg lub subregion. Wykonawcą i projektantem przedmiotem musi być przedsiębiorca mający siedzibę na ternie Elbląga lub samorządów należących do subregionu Związku Gmin i Powiatów Zalewu Wiślanego.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność z siedzibą na terenie Elbląga lub gminy, powiatu należącego do związku. Na propozycje urzędnicy czekają do końca sierpnia. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać krótki opis projektu przedmiotu oraz ew. jego wizualizację lub zdjęcie. Jeden uczestnik może złożyć kilka propozycji.

Decyzję o zwycięzcy podejmie jury w skład którego wejdą przedstawiciele Elbląga oraz eksperci zewnętrzni, w tym reprezentanci środowiska twórców i przedsiębiorców subregionu Zalewu Wiślanego. Pod uwagę wezmą związek przedmiotu (lub jego projektu) z Elblągiem lub subregionem, funkcjonalność, innowacyjność i nowatorstwo, wykorzystanie materiałów ekologicznych oraz estetykę. Być może wybrany będzie więcej niż jeden gadżet.

Ze zwycięzcami konkursu zostaną podjęte rozmowy na temat form współpracy. Nagród finansowych oraz rzeczowych urzędnicy nie przewidzieli.

Naszych Czytelników zachęcamy do kulturalnej i merytorycznej dyskusji w komentarzach na temat: Jaki przedmiot sztuki użytkowej mógłby promować Elbląg lub subregion Zalewu Wiślanego?