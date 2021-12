Jesteśmy to winni ofiarom tamtych dni...

Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wielu instytucji, związkowcy Solidarności, kibice i mieszkańcy uczcili w sobotę wieczorem w Elblągu pamięć ofiar Grudnia 1970. Od tragicznych wydarzeń, w których zginęło 45 osób, w tym trzech elblążan, mija 51 lat... Zobacz zdjęcia.

Główne uroczystości odbyły się, jak co roku, pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 70. Wcześniej pod tablicą pamiątkową poświęconą elblążaninowi Marianowi Sawiczowi, który 51 lat temu zginął od kul milicjanta przy ul. 1 Maja, zapalono znicze.

- Dziękuję za wasze świadectwo historyczne. Mimo że mija 51 lat od tamtych wydarzeń, wy jak co roku jesteście przed tym pomnikiem nie dlatego, że tak wypada, tylko z potrzeby serca, aby pamiętać o tamtych wydarzeniach – mówił Piotr Duda, przewodniczący zarządu krajowego NSZZ Solidarność. - W tamte grudniowe dni dokonano zbrodni na narodzie polskim. Komuniści zabijali Polaków, tylko dlatego, że chcieli oni wolności, godnie żyć, że chcieli za ciężką comiesięczną pracę utrzymać siebie i swoje rodziny. Pamięć o tamtych wydarzeniach musi przetrwać.

Grzegorz Adamowicz, szef elbląskiej Solidarności, przypomniał klimat tamtych dni.

- 12 grudnia 1970 r.ogłoszono podwyżki cen towarów, w tym produktów spożywczych. Władza liczyła na to, że społeczeństwo wkrótce pogodzi się z podwyżkami. Stało się jednak inaczej. Wybuchły protesty robotnicze, pierwszy był Gdańsk. Już 14 grudnia rozpoczął się strajk w stoczni imieniem Lenina, Robotnicy domagali się zniesienia podwyżek i zmian w kierownictwie partii. W następnych dniach do protestów przyłączyły się Słupsk, Elbląg i Gdynia. W związku z coraz bardziej napiętą sytuacją sztab kryzysowy w Warszawie pod przewodnictwem Władysława Gomułki podjął decyzję o zezwoleniu na użycie broni wobec demonstrantów. Władze zdecydowały się zaprowadzić porządek siłą, bez względu na cenę – przypominał Grzegorz Adamowicz.

W czasie Grudnia 1970 według oficjalnych danych na Wybrzeżu zginęło 45 osób, w tym trzech elblążan: Marian Sawicz, Zbyszek Godlewski i Marian Rebinin. Poległych chowano na cmentarzach pod osłoną nocy, po cichu i w tajemnicy. 1165 osób odniosło rany, około trzech tysięcy zostało aresztowanych i pobitych. Spotkały też ich inne represje.

Piotr Duda, przewodniczący zarządu krajowego Solidarności (fot. Michał Skroboszewski)

- Pamięć o pomordowanych w grudniu 1970 r. sprawiła, że powstała w naszym kraju silna opozycja demokratyczna. Dzięki jej aktywnemu zaangażowaniu doszło do transformacji ustrojowej na przełomie 1989 i 1990 roku. Niestety wraz z upływem lat powszechna wiedza o doniosłości i znaczeniu tamtych wydarzeń maleje. Bolesny jest fakt braku rozliczeń winnych tych krwawych wydarzeń. My ludzie Solidarności do pielęgnowania tej pamięci. Jesteśmy to winni ofiarom tamtych dni – mówił Grzegorz Adamowicz.

- Co polskiemu społeczeństwu dała lekcja Grudnia 1970 roku? Odpowiedź przyniosła następna dekada. Komitet Obrony Robotników, Wolne Związki Zawodowe i wreszcie oddolny ruch pierwszej Solidarności pokazały, że od brutalnie stłumionych robotniczych wystąpień może prowadzić prosta droga do protestów prowadzonych w sposób zorganizowany i przemyślany, jak to miało miejsce w w sierpniu 1980 r. Dzisiaj pamiętajmy, że pokojowe zwycięstwo Solidarności prowadziło przez dramat Grudnia 1970 roku – mówił Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

Podczas uroczystości pod pomnikiem orkiestra wojskowa odegrała hymn narodowy, odbył się także apel pamięci oraz salwa honorowa. Następnie przedstawiciele władz, samorządów, związków, stowarzyszeń i mieszkańcy złożyli pod pomnikiem kwiaty.