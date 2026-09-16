Kamienica w chmurach Fotką Sierpnia

Fotką Sierpnia zostało zdjęcie o tytule „Kamienica w chmurach”. Otrzymało najwięcej głosów konkursowego jury, w nagrodę autor/autorka o nicku AleW. otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy!

Redakcyjne jury miało trudny wybór, bo w sierpniu napłynęło niewiele zdjęć przedstawiających Elbląg (może to przez sezon urlopowy?), a tylko spośród takich fotek wybieramy laureata. Znaczna część dotyczyła zaćmienia Słońca przez Księżyc :)

W sumie Czytelnicy przesłali 103 zdjęcia, wśród nich tylko 21 wyszło z poczekalni, a zaledwie trzy przedstawiały nasze miasto. Wygrała fotka z tytułem "Kamienica w chmurach", zdobywając cztery spośród pięciu głosów naszego jury.

- Czujne oko fotografa i świetna geometria sprawiły, że chmury wyglądają jak faktura kamienicy. Warto bawić się perspektywą i szukać innego kadrowania – uzasadnia wybór jury Jacek Żukowski, przedstawiciel Urzędu Miejskiego.

W nagrodę autorka/autor o nicku AleW. otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy! Prosimy laureatkę/laureata o mailowy kontakt z redakcją Elbląskiej Gazety Internetowej portel.pl- redakcja@portel.pl. Wówczas podamy nazwisko zwycięzcy.

Laureatów nagród specjalnych (od stycznia do grudnia 2026 r.) wybiera jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiąca znajdziecie tutaj.

Co miesiąc laureat konkursu będzie otrzymywał 500 zł, a na wernisażu Fotka Miesiąca ogłosimy laureata Fotki Roku, który otrzyma 3000 zł! Wszystkie nagrody ustanowił prezydent Elbląga Michał Missan.

Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników.