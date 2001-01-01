Kayah i inni na Święcie Chleba. Zobacz program

Od 20 do 24 sierpnia Stare Miasto i Wyspa Spichrzów staną się przestrzenią XIX edycji Elbląskiego Święta Chleba – wydarzenia, które od lat łączy kulinarne tradycje z energią koncertów, rzemiosło z nowoczesnymi widowiskami, a lokalną gościnność z festiwalowym klimatem. W tym roku po raz pierwszy jarmark potrwa aż pięć dni, a jego początek zbiegnie się bezpośrednio z zakończeniem Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku, czyniąc Elbląg kolejnym przystankiem letnich podróży.

Na ulicach Stary Rynek, Rybackiej i Wodnej pojawią się stoiska z tradycyjnymi wypiekami, regionalnymi produktami i rękodziełem. Odwiedzający będą mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych i garncarskich czy degustować potrawy inspirowane lokalną tradycją. Nie zabraknie także sportowych emocji – rzeka Elbląg stanie się areną wyścigów Smoczych Łodzi i V Festiwalu Sportów Wodnych. Miasto ożywią także parady, teatr ognia i nowo cyrkowe pokazy, a na scenach zabrzmi muzyka w różnorodnych odsłonach.

Na Placu Katedralnym przez pięć dni prezentować się będą lokalni artyści m.in. Wysoczanki, Silvern, Windy Train, So What, Szalone i Szalone Małolaty, młodzież ze szkoły Black Cat Division Gracjana oraz zespoły z miast partnerskich - MoTANKI ze Lwowa i folklorystyczno-ludowy zespół „Dubas” z Mołdawii. W niedzielę przestrzeń Starego Miasta przejmą koncerty uliczne w rytmach dixielandu, muzyki bałkańskiej i brass bandów, by wieczorem ustąpić miejsca widowisku „Miasto.Blaski” – świetlnemu spektaklowi na wodzie z pływającym koncertem Wishlake i nocnym pokazem Flyboard.

Największe muzyczne emocje czekają jednak na Wyspie Spichrzów, gdzie w piątkowy wieczór publiczność spotka się z Kayah. Jej koncert poprzedzi gala Festiwalu Enklawa, a dzień zakończony zostanie setem DJ-skim w wykonaniu Kuby & Neitana. Dzień później scenę przejmie Carla Fernandes, a po niej – taneczna impreza pod gwiazdami. W programie znajdzie się również koncert Fanfara Awantura w unikalnym projekcie „Polskie Techno” oraz występ Rasm Almashan.

Dla najmłodszych uczestników przygotowano strefę zabaw i animacji, a całe rodziny będą mogły korzystać z wesołego miasteczka. Wszystkie strefy rozmieszczono blisko siebie, dzięki czemu przemieszczanie się między jarmarkiem, koncertami i atrakcjami zajmuje tylko kilka minut. Goście spoza Elbląga mogą liczyć na parkingi zlokalizowane przy ul. Zamkowej, Rycerskiej i na Wyspie Spichrzów.

Pięć sierpniowych dni w sercu Elbląga zapowiada się jako pełna smaku, muzyki i kolorów podróż przez tradycję i nowoczesność.