Kolejnych Ośmioro Wspaniałych z Elbląga

- Dlaczego wolontariat? Od dziecka moi rodzice zabierali mnie na różne wydarzenia, mój brat jest współzałożycielem Fabryki Dobra. Jestem dość empatyczną osobą i uwielbiam pomagać ludziom, to sprawia mi ogromną satysfakcję – podkreśla jedna z laureatek, Oliwia Markun. – Jestem w Kole Gospodyń Wiejskich, w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, w dwóch wolontariatach, m. in. Fabryce Dobra, na co dzień z koleżanką chodzimy też do starszej pani, której pomagamy w różnych czynnościach życiowych, wyrzucamy śmieci, robimy zakupy. Oprócz tego udzielamy korepetycji młodszym koleżankom – wymienia swoje zaangażowania dziewczyna. Jak się czuje jako jedna z Ośmiu Wspaniałych? – Wspaniale! Nie umiem tego opisać słowami, ale to naprawdę cudowne uczucie. Myślę, że wolontariat będzie obecny w całym moim życiu, tym bardziej, że zaczęłam od małego. Nie chcę z tego rezygnować – podkreśla. Dodaje, że w przyszłości myśli o zostaniu psycholożką.