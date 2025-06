Wytwórnia amfetaminy pod Elblągiem

W Szopach w gminie Gronowo Elbląskie gdański oddział Centralnego Biura Śledczego Policji wykrył nielegalną wytwórnię amfetaminy. Na miejscu policjanci zatrzymali 33-letniego Damiana Z., który na wniosek prokuratury został aresztowany przez sąd na trzy miesiące.

Policjanci z gdańskiego CBŚP przeszukali nieruchomość w Szopach 24 czerwca. - W wyniku przeszukania ujawniono kompletną linię technologiczną do wytwarzania amfetaminy, a także 10 kg BMK (benzylometyloketonu) i inne substancje chemiczne. Zdaniem biegłego, przy zastosowaniu zabezpieczonych urządzeń i półproduktów można było uzyskać w granicach od 7 do 8 kilogramów amfetaminy, a zabrudzenia na częściach składowych aparatury wskazywały na jej używanie – informuje w komunikacie z 27 czerwca prokurator Marcin Marciniak, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.

W miejscu wytwarzania amfetaminy funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 33 letniego Damiana Z. Na wniosek prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, Damian Z. został aresztowany na 3 miesiące.

Za nielegalne wytwarzanie znacznej ilości środków odurzających, jak informuje Prokuratura Regionalna w Gdańsku. grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna (do 1.080.000,00 zł), nawiązka na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii w wysokości do 50 tys. zł oraz przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa.