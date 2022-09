Kolizja na Brzeskiej. Sprawca nie miał prawa jazdy

W środę (7 września) około godziny 18 doszło do kolizji na skrzyżowaniu ul. Brzeskiej i al. Piłsudskiego z ul. Robotniczą. Sprawca nie posiadał prawa jazdy.

Kierujący renault laguną (22 lata) skręcając z al. Piłsudskiego w ul. Robotniczą nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z naprzeciwka samochodowi marki SsangYong w wyniku czego doszło do zderzenia tych pojazdów. Uszkodzony został także trzeci pojazd marki bmw.

Jak się okazało, sprawca kolizji nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Kierowcę ukarano mandatem w wysokości 1500 zł. Został także skierowany wniosek do sądu o ukaranie go za prowadzenie pojazdu bez odpowiednich dokumentów.