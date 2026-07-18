Kolizja trzech aut na S7

Trzy auta osobowe zderzyły się w sobotę (18 lipca) w okolicach węzła Bogaczewo. Droga S7 w stronę Warszawy była zablokowana, potem ruch odbywał się jednym pasem.

Do wypadku doszło około godziny 13. Jak informują służby, zderzyły się trzy auta osobowe. Droga S7 w kierunku Warszawy przez pewien czas była całkowicie zablokowana, następnie ruch odbywał się jednym pasem. W wyniku kolizji żaden z kierowców ani pasażerów nie ucierpiał. Dla osób kierujących się w stronę Warszawy zalecamy podróż tzw. starą siódemka w kierunku na Pasłęk oraz zachowanie ostrożności ze względu na niesprzyjajace warunki pogodowe.

fot. KMP Elbląg