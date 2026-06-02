XII edycja Festiwalu Jazzbląg

W dniach 24-26 lipca odbędzie się XII Festiwal Jazzbląg. To wydarzenie poświęcone muzyce jazzowej i improwizowanej.

XII Festiwal Jazzbląg to trzydniowe wydarzenie promujące polską i zagraniczną muzykę jazzową w Elblągu i okolicach. W rolę kuratora wcielił się Roch Siciński - uznany dziennikarz muzyczny, kierownik Sekcji Jazzowej w radiowej Dwójce, współpracownik TVP Kultura oraz polski przedstawiciel w EBU Jazz Producers Community.

W programie znalazło się 7 koncertów, 2 jam sessions w Klubie Środowisk Twórczych Krypta, koncert dla dzieci, dziedziniec ze strefa gastronomiczną oraz sety dj-skie w wykonaniu Soul Service.

 

Program

24.07.2026 (piątek), godz. 18:00

Atom String Quarter

Gard Nilssen Acoustic Unity

Melina Malone

+ Jam Session – Klub Krypta

 

25.07.2026 (sobota), godz. 18:00

Product May Contain

Quiet Colors

Marcin Masecki & Boleros

+ Jam Session – Klub Krypta

 

26.07.2026 (niedziela), godz. 19:00

Leszek Możdżer solo

 

Wydarzenie towarzyszące:

26.07.2026 (niedziela), godz. 11:00

Jazz dla Dzieci Quartet feat Jacek Namysłowski

 

Bilety są dostępne w sprzedaży online oraz stacjonarnie w kasie Galerii EL. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej galerii oraz na facebooku festiwalu.

Zapraszamy serdecznie 24-26 lipca do Galerii EL!

 

Kurator: Roch Siciński - Program 2 Polskiego Radia

Organizatorzy: Centrum Sztuki Galeria EL, prezydent Elbląga Michał Missan

Identyfikacja wizualna festiwalu: Antoni Bęzel


