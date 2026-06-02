XII edycja Festiwalu Jazzbląg
W dniach 24-26 lipca odbędzie się XII Festiwal Jazzbląg. To wydarzenie poświęcone muzyce jazzowej i improwizowanej.
XII Festiwal Jazzbląg to trzydniowe wydarzenie promujące polską i zagraniczną muzykę jazzową w Elblągu i okolicach. W rolę kuratora wcielił się Roch Siciński - uznany dziennikarz muzyczny, kierownik Sekcji Jazzowej w radiowej Dwójce, współpracownik TVP Kultura oraz polski przedstawiciel w EBU Jazz Producers Community.
W programie znalazło się 7 koncertów, 2 jam sessions w Klubie Środowisk Twórczych Krypta, koncert dla dzieci, dziedziniec ze strefa gastronomiczną oraz sety dj-skie w wykonaniu Soul Service.
Program
24.07.2026 (piątek), godz. 18:00
Atom String Quarter
Gard Nilssen Acoustic Unity
Melina Malone
+ Jam Session – Klub Krypta
25.07.2026 (sobota), godz. 18:00
Product May Contain
Quiet Colors
Marcin Masecki & Boleros
+ Jam Session – Klub Krypta
26.07.2026 (niedziela), godz. 19:00
Leszek Możdżer solo
Wydarzenie towarzyszące:
26.07.2026 (niedziela), godz. 11:00
Jazz dla Dzieci Quartet feat Jacek Namysłowski
Bilety są dostępne w sprzedaży online oraz stacjonarnie w kasie Galerii EL. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej galerii oraz na facebooku festiwalu.
Zapraszamy serdecznie 24-26 lipca do Galerii EL!
Kurator: Roch Siciński - Program 2 Polskiego Radia
Organizatorzy: Centrum Sztuki Galeria EL, prezydent Elbląga Michał Missan
Identyfikacja wizualna festiwalu: Antoni Bęzel