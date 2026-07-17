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Majątki i wynagrodzenia radnych pod lupą

 Elbląg, Majątki i wynagrodzenia radnych pod lupą
(fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Kontynuujemy przeglądanie oświadczeń majątkowych. Opublikowaliśmy już dane dotyczące władz Elbląga oraz szefów miejskich instytucji i spółek. Jak na tym tle wypadają elbląscy radni?

W oświadczeniach elbląskich radnych skupiamy się na oszczędnościach, nieruchomościach, wynagrodzeniu, samochodach i kredytach. Dane przedstawiamy w kolejności alfabetycznej, porównując, co zmieniło się w porównaniu z poprzednimi oświadczeniami z 2024 roku. Dodajmy, że kwoty, które dotyczą nieruchomości, radni podają sami. Dane z oświadczeń podajemy w kolejności alfabetycznej

 

Małgorzata Adamowicz, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 80 tys. zł (mniej o 100 tys. w porównaniu z 2024 r.)

nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 57,8 m kw. o wartości 280 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian); 48-metrowe mieszkanie o wartości 200 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian), Mieszkanie o pow. 16 m kw (1/3 udziału) o wartości 150 tys. zł (nowy nabytek).

wynagrodzenie w 2025 roku: 119,3 tys. zł (praca w Szpitalu Miejskim, o 10 tys. zł więcej niż w 2024 r.), 37,5 tys. zł (dieta radnej, o 1,6 tys. zł więcej niż w 2024 r.), emerytura - 63,9 tys. zł (o 7,5 tys. zł więcej niż w 2024 r.).

samochód: Toyota Yaris (2009), Dacia Duster (2019 r). Toyota RAV4 (2023, nowy nabytek). Wszystkie współwłasność, wartości nie podano.

kredyt: nie ma (bez zmian)

 

Elżbieta Banasiewicz, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 39,3 tys. zł (o 19 tys. zł więcej niż w porównaniu z 2024 r.)

nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 43,9 m kw i wartości ok. 160 tys. zł. (wartość o 10 tys. zł większa niż przed rokiem); 57-metrowy domek letniskowy o wartości ok. 100 tys. zł (wartość o 5 tys. zł większa niż przed rokiem).

wynagrodzenie w 2025 r.: 37,8 tys. zł (świadczenie pielęgnacyjne, w poprzednim oświadczeniu go nie było); 21,9 tys. zł (dieta radnej, o 1 tys. więcej niż rok wcześniej)

samochód: volkswagen golf z 2014 r. Wartość niepodana (bez zmian).

kredyt: nie ma (bez zmian)

 

Karol Bidziński, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: ok. 30 tys. zł (ok. 25 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 5 tys. zł na koncie IKZE (nie było we wcześniejszym oświadczeniu)

nieruchomości: 49-metrowe mieszkanie o wartości 300 tys. zł (bez zmian)

wynagrodzenie w 2025 r.: - 133,2 tys. zł (umowa o pracę, o 72 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 27,1 tys. zł (dieta radnego, o 12,3 tys. zł więcej niż rok wcześniej); 15,4 tys. zł - rada nadzorcza Zielone Ciepło Spółka z o.o. (12,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej); działalność wykonywana osobiście - 50 zł. W sumie o 97 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Citroen C3 (2020). Wartości nie podano, bez zmian

kredyt: nie dotyczy (bez zmian)

 

Tomasz Budziński, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 10 tys. zł (2 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

nieruchomości: nie ma

wynagrodzenie w 2025 r.: 37,3 tys. Zł (dieta radnego, o 16,9 tys. zł więcej niż rok wcześniej).

samochód: nie ma

kredyt: nie ma

 

Antoni Czyżyk, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 688,3 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa, o 439 tys. zł więcej niż rok wcześniej). W tym kwota 482 tys. zł otrzymana tytułem wyroku sądowego (wygrana sprawa frankowa – przyp. red.)

nieruchomości: dom o pow. 220 m i wartości 620 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość o 100 tys. zł wyższa niż przed rokiem), mieszkanie 49 m kw. o wartości 400 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość o 70 tys. zł wyższa niż przed rokiem), działka o pow. 400 m kw. i wartości 63,5 tys. zł – współwłasność małżeńska (wartość bez zmian).

wynagrodzenie w 2025 r.: 151,2 tys. zł brutto (o 2 tys. zł mniej niż w 2024 r.), 7,1 tys. z netto (działalność wykonywana osobiście, o 1,5 tys. zł mniej niż w 2024 r.), 36,8 tys. zł (dieta radnego, o 3 tys. zł mniej niż przed rokiem). Działalność wykonywana za granicą - 1,3 tys. zł (dodatkowy przychód). W sumie o 5,2 tys. zł mniej niż przed rokiem

samochód: nie ma (bez zmian)

kredyt: nie ma już kredytu hipotecznego (wygrana sprawa z bankiem w sądzie)

 

Sebastian Czyżyk-Skoczyk, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 23,5 tys. zł (o 20 tys. zł więcej niż przed rokiem); 74 tys. Zł (PPK/PPE/IKZE, o 35 tys. zł więcej niż przed rokiem); 13 tys. zł w papierach wartościowych (ok. 6 tys. zł więcej niż rok wcześniej), ok. 1 tys. zł w kryptowalutach (o 6 tys. zł mniej niż przed rokiem). W sumie o 55 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

nieruchomości: mieszkanie o pow. 56 m kw. i wartości 345 tys. zł (w poprzednim oświadczeniu go nie było).

wynagrodzenie za 2025: 188,1 tys. zł (umowa o pracę, o 10 tys. zł mniej niż rok wcześniej), 26 tys. zł (dieta radnego, o 11 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 12 tys. zł (przychód w wynajmu mieszkania). W sumie 13 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Volkswagen Passat (2012, współwłasność 1/2). Wartości nie podano, bez zmian.

kredyt: pożyczka z funduszu inwestycyjnego na zakup mieszkania – do spłaty 115 tys. zł. (pożyczka wzięta w 2025 r.)

Radny wpisał w oświadczenie majątkowe fakt posiadania 34,5 g złota inwestycyjnego.

 

Paweł Gołębiewski, radny klubu Koalicja Obywatelska

Oszczędności: 8,2 tys. zł (w poprzednim oświadczeniu nie miał oszczędności)

Nieruchomości: 86-metrowe mieszkanie (współwłasność, wartość 680 tys. zł, bez zmian), garaż 8 m kw. (współwłasność o wart. 35 tys. zł, bez zmian).

Wynagrodzenie w 2025 r.: 152,4 tys. zł (umowa o pracę o 25 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 3.6 tys. zł (działalność wykonywana osobiście (1,2 tys. zł więcej), 26.9 tys. zł (dieta radnego, o 12 tys. zł więcej). W sumie o 38 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Samochód: hyundai ix35 (2014, 54 tys. zł, wartość bez zmian), łódź z przyczepą (rok 1981, 21 tys. zł, bez zmian)

Kredyt: pożyczka gotówkowa, pozostało do spłaty 19,7 tys. zł (o 20 tys. zł mniej niż przed rokiem)

 

Ewa Horbaczewska, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 79,2 tys. zł (o 78 tys. zł mniej niż rok wcześniej, wspólnie z mężem); 232,9 tys. Zł (obligacje skarbowe, o 52 tys. zł więcej niż przed rokiem). W sumie o 26 tys. zł mniej.

nieruchomości: 60-metrowe mieszkanie o wartości 420 tys. zł (wspólnie z mężem, wartość o 20 tys. zł większa niż przed rokiem); dwa garaże o powierzchni po 15 m kw. (wspólnie z mężem, wartość łączna 100 tys. zł, o 20 tys. zł wyższa niż przed rokiem)

wynagrodzenie za 2025 r.: 71 tys. zł brutto (emerytura, o 4 tys. zł więcej niż przed rokiem), dodatkowe świadczenie pieniężne 1,8 tys. zł (bez zmian), dieta radnej 27,1 tys. zł ( o 12 tys. Zł więcej). W sumie o 16 tys. zł więcej niż przed rokiem.

samochód: toyota yaris (2023, wspólnie z mężem), toyota auris (2018, wspólnie z mężem). Wartości nie podano, stan bez zmian w porównaniu z poprzednim oświadczeniem.

kredyt: nie ma

W przypadku kredytów i samochodu podajemy dane za 2024 r., ponieważ ta część oświadczenia radnej jest nieczytelna.

 

Jolanta Janowska, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 40 tys. zł (o 20 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57,8 m kw. i wartości 250 tys. zł. Co ciekawe, radna wpisała taką wartość, mimo że rok wcześniej podała 359 tys. zł...

wynagrodzenie w 2025 r.: 85,5 tys. zł brutto (przychód, praca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, o 29 tys. zł mniej niż rok wcześniej; 27,1 tys. zł (dieta radnej, o 1,5 tys. zł więcej). W sumie o 27,5 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

samochód: toyota CH-R z 2024 (współwłasność, bez zmian, wartości nie podano).

kredyt: nie ma

 

Wojciech Karpiński, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 20 tys. zł (o 18 tys. zł więcej niż przed rokiem)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57,7 tys. zł i wartości ok. 300 tys. zł. Bez zmian

wynagrodzenie w 2025 r..: 50 tys. zł (1/2 etatu w MDK, dochód, o 2,5 tys. zł więcej niż przed rokiem); 65,9 tys. zł (emerytura, o 3,9 tys. zł więcej), 37,5 tys. zł (dieta radnego, o 8 tys. Zł więcej niż rok wcześniej). W sumie 13,4 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: renault clio (2014) o wartości ok. 17 tys. zł. (bez zmian)

kredyt: nie ma

 

Grażyna Kluge, radna klubu Koalicja Obywatelska

Oszczędności: 198 tys. zł (współwłasność małżeńska, w tym 100 tys. zł darowizny od ojca, o 69 tys. zł mniej niż przed rokiem), 5995 euro i 1500 dolarów (bez zmian).

Nieruchomości: 77-metrowe mieszkanie o wartości 250 tys. zł (współwłasność małżeńska, bez zmian), garaż o pow. 18 m kw. i wartości 3 tys. zł. (współwłasność małżeńska, darowizna, bez zmian).

Wynagrodzenie za 2025 r.: 161,5 tys. zł (etat, o 20 tys. zł mniej niż przed rokiem), 110 tys. zł (emerytura, o 8 tys. zł więcej), 48,7 tys. Zł (dieta radnej, o 5 tys. zł więcej). W sumie o 7 tys. Zł mniej niż przed rokiem.

Samochód: Toyota RAV4 (2023, nowy nabytek).

Kredyt: nie ma (bez zmian)

 

Paweł Kowszyński, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 50 tys. zł (bez zmian)

nieruchomości: inna nieruchomość o powierzchni 48,5 m kw. oraz udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 0,008 części o wartości 150 tys. zł (własność, wartość bez zmian)

wynagrodzenie za 2025 r..: 74,4 tys. zł (o 65 tys. zł mniej niż rok wcześniej), 37,5 tys. zł (dieta radnego, o 8 tys. zł więcej). Nie zasiada już w radzie nadzorczej Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, z czego też miał przychód. W sumie przychód mniejszy od wykazanego w poprzednim oświadczeniu o 80 tys. zł.

samochód: ford mondeo (2011), jacht joker (2007), mercedes benz A160 (2010), wszystko bez zmian

kredyt: nie ma

 

Marta Kubacka, radna klubu Koalicja Obywatelska

Oszczędności: 100 zł (o prawie 3 tys. zł mniej niż rok wcześniej), 7,6 tys. zł(IKZE, o prawie 4 tys. zł więcej), 29,5 tys. zł w papierach wartościowych spółek (o 12 tys. zł więcej). W sumie o ok. 13 tys. zł więcej niż rok wcześniej

Nieruchomości: 48-metrowe mieszkanie o wartości 420 tys. zł (własność, wartość większa o 20 tys. zł)

Wynagrodzenie za 2025 r. - 66,3 tys. zł (dochód z działalności gospodarczej, o prawie 2 tys. zł mniej niż rok wcześniej, przy przychodzie 107,4 tys. zł); 27,2 tys. zł (dieta radnej, o 12 tys. zł więcej); 36 tys. zł (umowy zlecenia, rok temu ich nie było), 24 tys. zł (inne dochody, bez zmian); 550 zł (dywidenda z akcji). W sumie o ok. 48 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Samochód: brak (bez zmian)

ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł

Kredyt: hipoteczny (pozostało do spłaty 68 tys. zł, o 8 tys. zł mniej niż poprzednio); hipoteczny na remont (pozostało do spłaty 14,3 tys. zł, o 1,2 tys. zł mniej niż poprzednio).

 

Jolanta Lisewska, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 130 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa, o 120 tys. Zł więcej niż rok wcześniej), ok. 1300 euro (o 200 więcej niż rok wcześniej, współwłasność małżeńska).

nieruchomości: mieszkanie o pow. 46 m kw i wartości ok. 300 tys. zł (bez zmian)

wynagrodzenie w 2025 r..: 66,7 tys. zł (emerytura, o 4 tys. więcej niż w 2024 r.), 37,5 tys. zł (dieta radnej o 2 tys. zł więcej). W sumie o ok. 6 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: opel insignia (2010, wartość. ok. 10 tys. zł, współwłasność małżeńska, wartość o 5 tys. zł niższa); Hyundai Tucson z 2024 (120 tys. zł, współwłasność małżeńska, wartość o 25 tys. zł niższa niż rok wcześniej)

kredyty: nie ma

 

Iwona Łuczak, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 95 tys. zł (o 65 tys. zł więcej niż przed rokiem), 25 tys. euro (o 19 tys. więcej niż rok wcześniej), 1 tys. dolarów (o 2 tys. mniej niż rok wcześniej). W sumie o ok. 133 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

nieruchomości: dom o pow. 376 m kw. o wartości 1,4 mln zł.(współwłasność, bez zmian), 110-metrowe mieszkanie o wartości 1,1 mln zł (współwłasność, bez zmian); 100-metrowe mieszkanie o wartości 650 tys. zł (współwłasność), 88-metrowe mieszkanie o wartości 585 tys. zł współwłasność); garaż o pow. 15 m kw. wartości 60 tys. zł (współwłasność, bez zmian).

wynagrodzenie z 2025 r: Radna jest w zarządzie w spółdzielni mieszkaniowej Jutrzenka, osiągnęła z tego tytułu dochody w wysokości 158,5 tys. zł (o 80 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 35,9 tys. zł (dieta radnej, o 15 tys. zł więcej niż przed rokiem. Zasiłek chorobowy - 308 zł; odsetki przyznane przez sąd - 2,4 tys. zł. W sumie o ok. 95 tys. zł więcej niż przed rokiem.

kredyt: z oświadczenia wynika, że leasinguje dwa auta BMW (seria 4 i IX, bez zmian). Do spłaty pozostało 213 tys. zł. Do spłaty ma także dwa kredyty na zakup mieszkań o łącznej kwocie 151 tys. zł.

W oświadczeniu w rubryce ruchomości o wartości powyżej 10 tys. zł wpisała dwa zegarki (jeden mniej niż w poprzednim oświadczeniu), bransoletkę, 2 pierścionki (jeden więcej niż rok wcześniej) i jacht (współwłasność z osobą trzecią, bez zmian).

 

Piotr Opaczewski, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 25 tys. zł (o 5 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 59,6 m kw i wartości 300 tys. zł (nowy nabytek)

wynagrodzenie w 2025 r.: członek zarządu MMJS Sp. z o.o. (bez dochodu, poprzednio to było 35 tys. zł) umowa o pracę w SIM Pojezierze (93,1 tys. zł, o 54 tys. zł mniej niż rok wcześniej), dieta radnego 25,5 tys. zł (o 12 tys. zł więcej niż rok wcześniej).; 39 tys. zł (dochód z Warmińsko-Mazurskiego Koordynatora Klastrów), 4,6 tys. zł (dochód z SIM KZN Pojezierze). W sumie o 33 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

samochód: nie ma

kredyt: pożyczka gotówkowa, pozostało do spłaty 79,9 tys. zł (mniej o 27 tys. zł niż rok wcześniej)

 

Jolanta Pękała, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 65 tys. zł (o 25 tys. zł więcej niż poprzednio)

nieruchomości: 57-metrowe mieszkanie o wartości ok. 450 tys. zł (bez zmian), 5/18 działki (wartości nie podano, spadek w 1/6 po mężu i w 1/9 po bracie męża).

wynagrodzenie w 2025 r.: dieta radnej 27,1 tys. zł (więcej o 14 tys. zł niż rok wcześniej). Jest rodziną zastępczą i otrzymuje z tego tytułu 18,2 tys. zł (o 800 zł więcej niż rok wcześniej), pobiera świadczenie 800+, renta rodzinna MSWiA - 41,2 tys. zł (o 28 tys. zł więcej niż rok wcześniej). W sumie o 43 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Hyundai iX 35 (2012, bez zmian). Wartości nie podano.

kredyt: nie ma

 

Marek Pruszak, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 35,1 tys. zł (współwłasność małżeńska, o ok. 4,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej); 60 euro (współwłasność małżeńska). Nie ma już środków w funduszach. W sumie o ok. 40 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

nieruchomości: mieszkanie o pow. 138,5 m kw i wartości 388 tys. zł (wycena 2009, współwłasność małżeńska). Bez zmian

wynagrodzenie za 2025 r..: 141,2 tys. zł (o 36 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 35,9 tys. zł (dieta radnego, bez zmian)

samochód: Kia Sportage (2023, współwłasność małżeńska), bez zmian

kredyt: hipoteczny (do spłaty ok. 13,2 tys. zł, razem z żoną). Spłacony kredyt na zakup auta.

 

Michał Rutkowski, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 55,5 tys. zł (o 21 tys. zł mniej niż rok wcześniej); jednostki kryptowaluty (ok .7 tysięcy dolarów, bez zmian, 80 euro (0 50 euro więcej niż przed rokiem)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie za 2025 r.: 71,4 tys. zł (umowa o pracę, o 36 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 200 zł (nagroda), 21 tys. zł (dieta radnego, o 10 tys. zł więcej). W sumie o 46 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Volkswagen Golf (2010, współwłasność), bez zmian

kredyt: nie ma (bez zmian).

 

Irena Sokołowska, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 153,4 tys. zł (o 20 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 64,4 m kw. i wartości 380 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość o 80 tys. zł większa niż przed rokiem)

wynagrodzenie w 2025 r.: 142,9 tys. zł (umowa o pracę, mniej o 15 tys. zł niż rok wcześniej); 70,4 tys. zł (emerytura, o 8,5 tys. zł więcej), 20,8 tys. zł (umowy zlecenie, o 1,5 tys. zł więcej); 35,9 tys. Zł (dieta radnej, bez zmian). W sumie o ok. 5 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

samochód: Fiat Tipo (2019 r.). Volkswagen T-Roc (2023), bez zmian.

kredyt: nie ma (w poprzednim oświadczeniu był ujęty kredyt samochodowy).

 

Patrycja Sulich-Stefanowicz, radna klubu Koalicji Obywatelskiej

oszczędności: 5,4 tys. zł (KKOP, o 1,6 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

nieruchomości: mieszkanie o po. 69 m kw. i wartości 280 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian)

wynagrodzenie za 2025 r.: 129,3 tys. zł (Szpital Miejski, umowa o pracę, o 41 tys. zł więcej niż w poprzednim oświadczeniu), 21,5 tys. zł (dieta radnej, o 20,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 469 zł (ROD im. Dąbrowskiego). W sumie o 62 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Fiat Bravo Sport (2009), Renault Megane (2010). Oba auta - współwłasność małżeńska. Nie ma już Jeepa Grand Cheroke (2006),

kredyt: hipoteczny (do spłaty pozostały 142 tys. zł, o 2 tys. zł mniej niż rok wcześniej), pożyczka ze Szpitala Miejskiego, gdzie pracuje - 13,6 tys. zł do spłaty (o 2,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

 

Karolina Śluz, radna klubu Koalicja Obywatelska

Oszczędności: 15 tys. zł (o 1,8 tys. więcej niż rok wcześniej)

Nieruchomości: 49-metrowe mieszkanie o wartości 300 tys. zł (własność), bez zmian

Wynagrodzenie w 2025 r.: 77 tys. zł (umowa o pracę, o 22 tys. zł więcej), 21 600 zł (alimenty, bez zmian), 37,8 tys. zł (dieta radnej, o 17 tys. zł więcej niż rok wcześniej). W sumie o 39 tys. zł więcej.

Samochód: nie ma. Pozbyła się Volkswagena Polo (2004)

Kredyt: hipoteczny na zakup mieszkania, pozostało do spłaty 210 tys. zł. (o 10 tys. zł mniej niż rok wcześniej).

 

Rafał Traks, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 30 tys. zł (20 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 100 euro (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 36,9 m kw i wartości (z polisy) 250 tys. zł (darowizna, wycena bez zmian), mieszkanie o powierzchni 13,7 m kw. i wartości (z polisy) 60 tys. zł (darowizna, wartość bez zman); mieszkanie o pow. 61,5 m kw. z udziałem w garażu wielostanowiskowym o łącznej wartości 750 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian).

wynagrodzenie w 2025.: 137,2 tys. zł (praca na etacie, więcej o 135 tys. zł), 48,8 tys. Zł (działalność wykonywana osobiście, mniej o 330 tys. zł niż rok wcześniej), 4,5 tys. zł (inne źródła PIT, rok wcześniej o 5 tys. zł więcej), 37,5 tys. zł (dieta radnego, 9 tys. zł więcej), 27,6 tys. zł (z najmu, o 400 zł mniej niż rok wcześniej). W sumie o ok. 191 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

samochód: Toyota Verso (2012) o wartości 24,5 tys. zł (dane z polisy, o prawie 2,5 tys. zł mniej).

kredyt: hipoteczny na zakup mieszkania (do spłaty 252 tys. zł, o prawie 70 tys. zł mniej niż rok wcześniej), pożyczka z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej (do spłaty 21 tys. zł, o 12 tys. zł mniej niż rok wcześniej).

 

Wiesława Włodarczyk, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 2700 zł (o 1,4 tys. Zł więcej niż przed rokiem)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie w 2025 r.: radna wykazała dochód z działalności nierejestrowanej za 2025 r w wysokości 1,3 tys. zł (o 1 tys. zł mniej niż rok wcześniej). 26,1 tys. zł (emerytura, o 1,6 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 5 tys. zł (umowa zlecenie, bez zmian), 21,7 tys. zł (dieta radnej, o 10 tys. zł więcej). W sumie o 9,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: nie ma (bez zmian).

kredyt: nie ma (bez zmian)

 

Kamil Zdziech, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 28,6 (o 18 tys. zł więcej niż przed rokiem)

nieruchomości: 42-metrowe mieszkanie o wartości 65 tys. zł (bez zmian)

wynagrodzenie za 2025 r.: radny wpisał, że prowadzi działalność gospodarczą budowlaną, ale w 2025 roku (podobnie jak rok wcześniej) nie osiągnął z tego tytułu żadnego dochodu ani przychodu. Posiada udziały w trzech spółkach, nie ma z tego tytułu dochodów. Jedynym jego przychodem była dieta radnego - 20,4 tys. zł (o 9 tys. zł większa niż rok wcześniej)

samochód: audi A6 z 2011 roku o wartości 20 tys. zł (niższa o 8 tys. zł w porównaniu z poprzednim oświadczeniem).

kredyt: nie ma.

 

Przejrzeliśmy już także oświadczenia majątkowe władz Elbląga, szefów miejskich spółek oraz szefów miejskich instytucji.

W przyszłym tygodniu przyjdzie czas na dyrektorów departamentów w urzędzie, a także władze województwa.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Komu wciskacie taki kit. Radni albo szefowie spółek miejskich. Zarobki konkretne a na kontach mniej albo wcale. Jedna klika. Koń by się uśmiał.
  • Sami biedni :( Ehh... i te ich wyceny nieruchomości XD
  • jak można pobierać sowitą emeryture i jeszcze zajmować intratny etat za ponad 100 tysięcy rocznie??? Jawna kpina i robienie jaj z wyborców i obywateli.
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    7
    0
    kicuś(2026-07-17)
  • Rozumie że Rada Miasta itp. są pod ostrzałem podatnika ale moim zdaniem takie publiczne zaglądanie do moich dochodów jest nie przyzwoite, uznaje zasadę "nie zaglądaj do czyjegoś portfela" Jest księgowość, jest urząd skarbowy po to by pilnował uczciwości a nie na portEl temat tylko po to by skłócić ludzi do końca.
  • Do TWOICH? To się podpisz z imienia i nazwiska kim jesteś skoro tak cię to oburza :)
  • Jestem zwykłym ciężko pracującym budowlańcem z kwalifikacjami który jest zły na ludzką pazerność i nie sprawiedliwość. Nie popieram oszustwa wymuszonego przez lekarza, adwokata czy radnego ale są instytucje które mają pieczę nad tym, za to biorą pensje by pilnować uczciwości !
  • Zdziech żyje powietrzem
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    aborygen_stont(2026-07-17)
  • A ilu pracuje w miejskich spółkach? Trzaskowski powiedział albo praca dla miasta, albo partyjna legitymacja. Czy elbląska KO to stosuje?
  • Diety radnych są bardzo umiarkowane. Mam tylko małe wątpliwości odnośnie łączenia pracy zawodowej z wykonywaniem mandatu radnego.
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    Kristoteles(2026-07-17)
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