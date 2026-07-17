Majątki i wynagrodzenia radnych pod lupą

Kontynuujemy przeglądanie oświadczeń majątkowych. Opublikowaliśmy już dane dotyczące władz Elbląga oraz szefów miejskich instytucji i spółek. Jak na tym tle wypadają elbląscy radni?

W oświadczeniach elbląskich radnych skupiamy się na oszczędnościach, nieruchomościach, wynagrodzeniu, samochodach i kredytach. Dane przedstawiamy w kolejności alfabetycznej, porównując, co zmieniło się w porównaniu z poprzednimi oświadczeniami z 2024 roku. Dodajmy, że kwoty, które dotyczą nieruchomości, radni podają sami. Dane z oświadczeń podajemy w kolejności alfabetycznej

Małgorzata Adamowicz, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 80 tys. zł (mniej o 100 tys. w porównaniu z 2024 r.)

nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 57,8 m kw. o wartości 280 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian); 48-metrowe mieszkanie o wartości 200 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian), Mieszkanie o pow. 16 m kw (1/3 udziału) o wartości 150 tys. zł (nowy nabytek).

wynagrodzenie w 2025 roku: 119,3 tys. zł (praca w Szpitalu Miejskim, o 10 tys. zł więcej niż w 2024 r.), 37,5 tys. zł (dieta radnej, o 1,6 tys. zł więcej niż w 2024 r.), emerytura - 63,9 tys. zł (o 7,5 tys. zł więcej niż w 2024 r.).

samochód: Toyota Yaris (2009), Dacia Duster (2019 r). Toyota RAV4 (2023, nowy nabytek). Wszystkie współwłasność, wartości nie podano.

kredyt: nie ma (bez zmian)

Elżbieta Banasiewicz, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 39,3 tys. zł (o 19 tys. zł więcej niż w porównaniu z 2024 r.)

nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 43,9 m kw i wartości ok. 160 tys. zł. (wartość o 10 tys. zł większa niż przed rokiem); 57-metrowy domek letniskowy o wartości ok. 100 tys. zł (wartość o 5 tys. zł większa niż przed rokiem).

wynagrodzenie w 2025 r.: 37,8 tys. zł (świadczenie pielęgnacyjne, w poprzednim oświadczeniu go nie było); 21,9 tys. zł (dieta radnej, o 1 tys. więcej niż rok wcześniej)

samochód: volkswagen golf z 2014 r. Wartość niepodana (bez zmian).

kredyt: nie ma (bez zmian)

Karol Bidziński, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: ok. 30 tys. zł (ok. 25 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 5 tys. zł na koncie IKZE (nie było we wcześniejszym oświadczeniu)

nieruchomości: 49-metrowe mieszkanie o wartości 300 tys. zł (bez zmian)

wynagrodzenie w 2025 r.: - 133,2 tys. zł (umowa o pracę, o 72 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 27,1 tys. zł (dieta radnego, o 12,3 tys. zł więcej niż rok wcześniej); 15,4 tys. zł - rada nadzorcza Zielone Ciepło Spółka z o.o. (12,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej); działalność wykonywana osobiście - 50 zł. W sumie o 97 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Citroen C3 (2020). Wartości nie podano, bez zmian

kredyt: nie dotyczy (bez zmian)

Tomasz Budziński, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 10 tys. zł (2 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

nieruchomości: nie ma

wynagrodzenie w 2025 r.: 37,3 tys. Zł (dieta radnego, o 16,9 tys. zł więcej niż rok wcześniej).

samochód: nie ma

kredyt: nie ma

Antoni Czyżyk, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 688,3 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa, o 439 tys. zł więcej niż rok wcześniej). W tym kwota 482 tys. zł otrzymana tytułem wyroku sądowego (wygrana sprawa frankowa – przyp. red.)

nieruchomości: dom o pow. 220 m i wartości 620 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość o 100 tys. zł wyższa niż przed rokiem), mieszkanie 49 m kw. o wartości 400 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość o 70 tys. zł wyższa niż przed rokiem), działka o pow. 400 m kw. i wartości 63,5 tys. zł – współwłasność małżeńska (wartość bez zmian).

wynagrodzenie w 2025 r.: 151,2 tys. zł brutto (o 2 tys. zł mniej niż w 2024 r.), 7,1 tys. z netto (działalność wykonywana osobiście, o 1,5 tys. zł mniej niż w 2024 r.), 36,8 tys. zł (dieta radnego, o 3 tys. zł mniej niż przed rokiem). Działalność wykonywana za granicą - 1,3 tys. zł (dodatkowy przychód). W sumie o 5,2 tys. zł mniej niż przed rokiem

samochód: nie ma (bez zmian)

kredyt: nie ma już kredytu hipotecznego (wygrana sprawa z bankiem w sądzie)

Sebastian Czyżyk-Skoczyk, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 23,5 tys. zł (o 20 tys. zł więcej niż przed rokiem); 74 tys. Zł (PPK/PPE/IKZE, o 35 tys. zł więcej niż przed rokiem); 13 tys. zł w papierach wartościowych (ok. 6 tys. zł więcej niż rok wcześniej), ok. 1 tys. zł w kryptowalutach (o 6 tys. zł mniej niż przed rokiem). W sumie o 55 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

nieruchomości: mieszkanie o pow. 56 m kw. i wartości 345 tys. zł (w poprzednim oświadczeniu go nie było).

wynagrodzenie za 2025: 188,1 tys. zł (umowa o pracę, o 10 tys. zł mniej niż rok wcześniej), 26 tys. zł (dieta radnego, o 11 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 12 tys. zł (przychód w wynajmu mieszkania). W sumie 13 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Volkswagen Passat (2012, współwłasność 1/2). Wartości nie podano, bez zmian.

kredyt: pożyczka z funduszu inwestycyjnego na zakup mieszkania – do spłaty 115 tys. zł. (pożyczka wzięta w 2025 r.)

Radny wpisał w oświadczenie majątkowe fakt posiadania 34,5 g złota inwestycyjnego.

Paweł Gołębiewski, radny klubu Koalicja Obywatelska

Oszczędności: 8,2 tys. zł (w poprzednim oświadczeniu nie miał oszczędności)

Nieruchomości: 86-metrowe mieszkanie (współwłasność, wartość 680 tys. zł, bez zmian), garaż 8 m kw. (współwłasność o wart. 35 tys. zł, bez zmian).

Wynagrodzenie w 2025 r.: 152,4 tys. zł (umowa o pracę o 25 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 3.6 tys. zł (działalność wykonywana osobiście (1,2 tys. zł więcej), 26.9 tys. zł (dieta radnego, o 12 tys. zł więcej). W sumie o 38 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Samochód: hyundai ix35 (2014, 54 tys. zł, wartość bez zmian), łódź z przyczepą (rok 1981, 21 tys. zł, bez zmian)

Kredyt: pożyczka gotówkowa, pozostało do spłaty 19,7 tys. zł (o 20 tys. zł mniej niż przed rokiem)

Ewa Horbaczewska, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 79,2 tys. zł (o 78 tys. zł mniej niż rok wcześniej, wspólnie z mężem); 232,9 tys. Zł (obligacje skarbowe, o 52 tys. zł więcej niż przed rokiem). W sumie o 26 tys. zł mniej.

nieruchomości: 60-metrowe mieszkanie o wartości 420 tys. zł (wspólnie z mężem, wartość o 20 tys. zł większa niż przed rokiem); dwa garaże o powierzchni po 15 m kw. (wspólnie z mężem, wartość łączna 100 tys. zł, o 20 tys. zł wyższa niż przed rokiem)

wynagrodzenie za 2025 r.: 71 tys. zł brutto (emerytura, o 4 tys. zł więcej niż przed rokiem), dodatkowe świadczenie pieniężne 1,8 tys. zł (bez zmian), dieta radnej 27,1 tys. zł ( o 12 tys. Zł więcej). W sumie o 16 tys. zł więcej niż przed rokiem.

samochód: toyota yaris (2023, wspólnie z mężem), toyota auris (2018, wspólnie z mężem). Wartości nie podano, stan bez zmian w porównaniu z poprzednim oświadczeniem.

kredyt: nie ma

W przypadku kredytów i samochodu podajemy dane za 2024 r., ponieważ ta część oświadczenia radnej jest nieczytelna.

Jolanta Janowska, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 40 tys. zł (o 20 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57,8 m kw. i wartości 250 tys. zł. Co ciekawe, radna wpisała taką wartość, mimo że rok wcześniej podała 359 tys. zł...

wynagrodzenie w 2025 r.: 85,5 tys. zł brutto (przychód, praca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, o 29 tys. zł mniej niż rok wcześniej; 27,1 tys. zł (dieta radnej, o 1,5 tys. zł więcej). W sumie o 27,5 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

samochód: toyota CH-R z 2024 (współwłasność, bez zmian, wartości nie podano).

kredyt: nie ma

Wojciech Karpiński, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 20 tys. zł (o 18 tys. zł więcej niż przed rokiem)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57,7 tys. zł i wartości ok. 300 tys. zł. Bez zmian

wynagrodzenie w 2025 r..: 50 tys. zł (1/2 etatu w MDK, dochód, o 2,5 tys. zł więcej niż przed rokiem); 65,9 tys. zł (emerytura, o 3,9 tys. zł więcej), 37,5 tys. zł (dieta radnego, o 8 tys. Zł więcej niż rok wcześniej). W sumie 13,4 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: renault clio (2014) o wartości ok. 17 tys. zł. (bez zmian)

kredyt: nie ma

Grażyna Kluge, radna klubu Koalicja Obywatelska

Oszczędności: 198 tys. zł (współwłasność małżeńska, w tym 100 tys. zł darowizny od ojca, o 69 tys. zł mniej niż przed rokiem), 5995 euro i 1500 dolarów (bez zmian).

Nieruchomości: 77-metrowe mieszkanie o wartości 250 tys. zł (współwłasność małżeńska, bez zmian), garaż o pow. 18 m kw. i wartości 3 tys. zł. (współwłasność małżeńska, darowizna, bez zmian).

Wynagrodzenie za 2025 r.: 161,5 tys. zł (etat, o 20 tys. zł mniej niż przed rokiem), 110 tys. zł (emerytura, o 8 tys. zł więcej), 48,7 tys. Zł (dieta radnej, o 5 tys. zł więcej). W sumie o 7 tys. Zł mniej niż przed rokiem.

Samochód: Toyota RAV4 (2023, nowy nabytek).

Kredyt: nie ma (bez zmian)

Paweł Kowszyński, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 50 tys. zł (bez zmian)

nieruchomości: inna nieruchomość o powierzchni 48,5 m kw. oraz udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 0,008 części o wartości 150 tys. zł (własność, wartość bez zmian)

wynagrodzenie za 2025 r..: 74,4 tys. zł (o 65 tys. zł mniej niż rok wcześniej), 37,5 tys. zł (dieta radnego, o 8 tys. zł więcej). Nie zasiada już w radzie nadzorczej Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, z czego też miał przychód. W sumie przychód mniejszy od wykazanego w poprzednim oświadczeniu o 80 tys. zł.

samochód: ford mondeo (2011), jacht joker (2007), mercedes benz A160 (2010), wszystko bez zmian

kredyt: nie ma

Marta Kubacka, radna klubu Koalicja Obywatelska

Oszczędności: 100 zł (o prawie 3 tys. zł mniej niż rok wcześniej), 7,6 tys. zł(IKZE, o prawie 4 tys. zł więcej), 29,5 tys. zł w papierach wartościowych spółek (o 12 tys. zł więcej). W sumie o ok. 13 tys. zł więcej niż rok wcześniej

Nieruchomości: 48-metrowe mieszkanie o wartości 420 tys. zł (własność, wartość większa o 20 tys. zł)

Wynagrodzenie za 2025 r. - 66,3 tys. zł (dochód z działalności gospodarczej, o prawie 2 tys. zł mniej niż rok wcześniej, przy przychodzie 107,4 tys. zł); 27,2 tys. zł (dieta radnej, o 12 tys. zł więcej); 36 tys. zł (umowy zlecenia, rok temu ich nie było), 24 tys. zł (inne dochody, bez zmian); 550 zł (dywidenda z akcji). W sumie o ok. 48 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Samochód: brak (bez zmian)

ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł

Kredyt: hipoteczny (pozostało do spłaty 68 tys. zł, o 8 tys. zł mniej niż poprzednio); hipoteczny na remont (pozostało do spłaty 14,3 tys. zł, o 1,2 tys. zł mniej niż poprzednio).

Jolanta Lisewska, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 130 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa, o 120 tys. Zł więcej niż rok wcześniej), ok. 1300 euro (o 200 więcej niż rok wcześniej, współwłasność małżeńska).

nieruchomości: mieszkanie o pow. 46 m kw i wartości ok. 300 tys. zł (bez zmian)

wynagrodzenie w 2025 r..: 66,7 tys. zł (emerytura, o 4 tys. więcej niż w 2024 r.), 37,5 tys. zł (dieta radnej o 2 tys. zł więcej). W sumie o ok. 6 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: opel insignia (2010, wartość. ok. 10 tys. zł, współwłasność małżeńska, wartość o 5 tys. zł niższa); Hyundai Tucson z 2024 (120 tys. zł, współwłasność małżeńska, wartość o 25 tys. zł niższa niż rok wcześniej)

kredyty: nie ma

Iwona Łuczak, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 95 tys. zł (o 65 tys. zł więcej niż przed rokiem), 25 tys. euro (o 19 tys. więcej niż rok wcześniej), 1 tys. dolarów (o 2 tys. mniej niż rok wcześniej). W sumie o ok. 133 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

nieruchomości: dom o pow. 376 m kw. o wartości 1,4 mln zł.(współwłasność, bez zmian), 110-metrowe mieszkanie o wartości 1,1 mln zł (współwłasność, bez zmian); 100-metrowe mieszkanie o wartości 650 tys. zł (współwłasność), 88-metrowe mieszkanie o wartości 585 tys. zł współwłasność); garaż o pow. 15 m kw. wartości 60 tys. zł (współwłasność, bez zmian).

wynagrodzenie z 2025 r: Radna jest w zarządzie w spółdzielni mieszkaniowej Jutrzenka, osiągnęła z tego tytułu dochody w wysokości 158,5 tys. zł (o 80 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 35,9 tys. zł (dieta radnej, o 15 tys. zł więcej niż przed rokiem. Zasiłek chorobowy - 308 zł; odsetki przyznane przez sąd - 2,4 tys. zł. W sumie o ok. 95 tys. zł więcej niż przed rokiem.

kredyt: z oświadczenia wynika, że leasinguje dwa auta BMW (seria 4 i IX, bez zmian). Do spłaty pozostało 213 tys. zł. Do spłaty ma także dwa kredyty na zakup mieszkań o łącznej kwocie 151 tys. zł.

W oświadczeniu w rubryce ruchomości o wartości powyżej 10 tys. zł wpisała dwa zegarki (jeden mniej niż w poprzednim oświadczeniu), bransoletkę, 2 pierścionki (jeden więcej niż rok wcześniej) i jacht (współwłasność z osobą trzecią, bez zmian).

Piotr Opaczewski, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 25 tys. zł (o 5 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 59,6 m kw i wartości 300 tys. zł (nowy nabytek)

wynagrodzenie w 2025 r.: członek zarządu MMJS Sp. z o.o. (bez dochodu, poprzednio to było 35 tys. zł) umowa o pracę w SIM Pojezierze (93,1 tys. zł, o 54 tys. zł mniej niż rok wcześniej), dieta radnego 25,5 tys. zł (o 12 tys. zł więcej niż rok wcześniej).; 39 tys. zł (dochód z Warmińsko-Mazurskiego Koordynatora Klastrów), 4,6 tys. zł (dochód z SIM KZN Pojezierze). W sumie o 33 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

samochód: nie ma

kredyt: pożyczka gotówkowa, pozostało do spłaty 79,9 tys. zł (mniej o 27 tys. zł niż rok wcześniej)

Jolanta Pękała, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 65 tys. zł (o 25 tys. zł więcej niż poprzednio)

nieruchomości: 57-metrowe mieszkanie o wartości ok. 450 tys. zł (bez zmian), 5/18 działki (wartości nie podano, spadek w 1/6 po mężu i w 1/9 po bracie męża).

wynagrodzenie w 2025 r.: dieta radnej 27,1 tys. zł (więcej o 14 tys. zł niż rok wcześniej). Jest rodziną zastępczą i otrzymuje z tego tytułu 18,2 tys. zł (o 800 zł więcej niż rok wcześniej), pobiera świadczenie 800+, renta rodzinna MSWiA - 41,2 tys. zł (o 28 tys. zł więcej niż rok wcześniej). W sumie o 43 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Hyundai iX 35 (2012, bez zmian). Wartości nie podano.

kredyt: nie ma

Marek Pruszak, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 35,1 tys. zł (współwłasność małżeńska, o ok. 4,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej); 60 euro (współwłasność małżeńska). Nie ma już środków w funduszach. W sumie o ok. 40 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

nieruchomości: mieszkanie o pow. 138,5 m kw i wartości 388 tys. zł (wycena 2009, współwłasność małżeńska). Bez zmian

wynagrodzenie za 2025 r..: 141,2 tys. zł (o 36 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 35,9 tys. zł (dieta radnego, bez zmian)

samochód: Kia Sportage (2023, współwłasność małżeńska), bez zmian

kredyt: hipoteczny (do spłaty ok. 13,2 tys. zł, razem z żoną). Spłacony kredyt na zakup auta.

Michał Rutkowski, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 55,5 tys. zł (o 21 tys. zł mniej niż rok wcześniej); jednostki kryptowaluty (ok .7 tysięcy dolarów, bez zmian, 80 euro (0 50 euro więcej niż przed rokiem)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie za 2025 r.: 71,4 tys. zł (umowa o pracę, o 36 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 200 zł (nagroda), 21 tys. zł (dieta radnego, o 10 tys. zł więcej). W sumie o 46 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Volkswagen Golf (2010, współwłasność), bez zmian

kredyt: nie ma (bez zmian).

Irena Sokołowska, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 153,4 tys. zł (o 20 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 64,4 m kw. i wartości 380 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość o 80 tys. zł większa niż przed rokiem)

wynagrodzenie w 2025 r.: 142,9 tys. zł (umowa o pracę, mniej o 15 tys. zł niż rok wcześniej); 70,4 tys. zł (emerytura, o 8,5 tys. zł więcej), 20,8 tys. zł (umowy zlecenie, o 1,5 tys. zł więcej); 35,9 tys. Zł (dieta radnej, bez zmian). W sumie o ok. 5 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

samochód: Fiat Tipo (2019 r.). Volkswagen T-Roc (2023), bez zmian.

kredyt: nie ma (w poprzednim oświadczeniu był ujęty kredyt samochodowy).

Patrycja Sulich-Stefanowicz, radna klubu Koalicji Obywatelskiej

oszczędności: 5,4 tys. zł (KKOP, o 1,6 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

nieruchomości: mieszkanie o po. 69 m kw. i wartości 280 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian)

wynagrodzenie za 2025 r.: 129,3 tys. zł (Szpital Miejski, umowa o pracę, o 41 tys. zł więcej niż w poprzednim oświadczeniu), 21,5 tys. zł (dieta radnej, o 20,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 469 zł (ROD im. Dąbrowskiego). W sumie o 62 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Fiat Bravo Sport (2009), Renault Megane (2010). Oba auta - współwłasność małżeńska. Nie ma już Jeepa Grand Cheroke (2006),

kredyt: hipoteczny (do spłaty pozostały 142 tys. zł, o 2 tys. zł mniej niż rok wcześniej), pożyczka ze Szpitala Miejskiego, gdzie pracuje - 13,6 tys. zł do spłaty (o 2,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

Karolina Śluz, radna klubu Koalicja Obywatelska

Oszczędności: 15 tys. zł (o 1,8 tys. więcej niż rok wcześniej)

Nieruchomości: 49-metrowe mieszkanie o wartości 300 tys. zł (własność), bez zmian

Wynagrodzenie w 2025 r.: 77 tys. zł (umowa o pracę, o 22 tys. zł więcej), 21 600 zł (alimenty, bez zmian), 37,8 tys. zł (dieta radnej, o 17 tys. zł więcej niż rok wcześniej). W sumie o 39 tys. zł więcej.

Samochód: nie ma. Pozbyła się Volkswagena Polo (2004)

Kredyt: hipoteczny na zakup mieszkania, pozostało do spłaty 210 tys. zł. (o 10 tys. zł mniej niż rok wcześniej).

Rafał Traks, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 30 tys. zł (20 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 100 euro (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 36,9 m kw i wartości (z polisy) 250 tys. zł (darowizna, wycena bez zmian), mieszkanie o powierzchni 13,7 m kw. i wartości (z polisy) 60 tys. zł (darowizna, wartość bez zman); mieszkanie o pow. 61,5 m kw. z udziałem w garażu wielostanowiskowym o łącznej wartości 750 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian).

wynagrodzenie w 2025.: 137,2 tys. zł (praca na etacie, więcej o 135 tys. zł), 48,8 tys. Zł (działalność wykonywana osobiście, mniej o 330 tys. zł niż rok wcześniej), 4,5 tys. zł (inne źródła PIT, rok wcześniej o 5 tys. zł więcej), 37,5 tys. zł (dieta radnego, 9 tys. zł więcej), 27,6 tys. zł (z najmu, o 400 zł mniej niż rok wcześniej). W sumie o ok. 191 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

samochód: Toyota Verso (2012) o wartości 24,5 tys. zł (dane z polisy, o prawie 2,5 tys. zł mniej).

kredyt: hipoteczny na zakup mieszkania (do spłaty 252 tys. zł, o prawie 70 tys. zł mniej niż rok wcześniej), pożyczka z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej (do spłaty 21 tys. zł, o 12 tys. zł mniej niż rok wcześniej).

Wiesława Włodarczyk, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 2700 zł (o 1,4 tys. Zł więcej niż przed rokiem)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie w 2025 r.: radna wykazała dochód z działalności nierejestrowanej za 2025 r w wysokości 1,3 tys. zł (o 1 tys. zł mniej niż rok wcześniej). 26,1 tys. zł (emerytura, o 1,6 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 5 tys. zł (umowa zlecenie, bez zmian), 21,7 tys. zł (dieta radnej, o 10 tys. zł więcej). W sumie o 9,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: nie ma (bez zmian).

kredyt: nie ma (bez zmian)

Kamil Zdziech, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 28,6 (o 18 tys. zł więcej niż przed rokiem)

nieruchomości: 42-metrowe mieszkanie o wartości 65 tys. zł (bez zmian)

wynagrodzenie za 2025 r.: radny wpisał, że prowadzi działalność gospodarczą budowlaną, ale w 2025 roku (podobnie jak rok wcześniej) nie osiągnął z tego tytułu żadnego dochodu ani przychodu. Posiada udziały w trzech spółkach, nie ma z tego tytułu dochodów. Jedynym jego przychodem była dieta radnego - 20,4 tys. zł (o 9 tys. zł większa niż rok wcześniej)

samochód: audi A6 z 2011 roku o wartości 20 tys. zł (niższa o 8 tys. zł w porównaniu z poprzednim oświadczeniem).

kredyt: nie ma.

Przejrzeliśmy już także oświadczenia majątkowe władz Elbląga, szefów miejskich spółek oraz szefów miejskich instytucji.

W przyszłym tygodniu przyjdzie czas na dyrektorów departamentów w urzędzie, a także władze województwa.