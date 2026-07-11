Stare Miasto i morze

W dniach 10-12 lipca w Elblągu Trwają Dni Morza, a jednym z elementów imprezy jest VI Festiwal Spotów Wodnych. Zobacz sobotnią galerię zdjęć.

Na tegoroczne Dni Morza zaplanowano m. in. strefę chill-out, występy muzyczne (oczywiście także szanty) i dj-skie, animacje dla dzieci i atrakcje na rzece Elbląg: pokazy ewolucji flyboard, przejażdżki motorówkami etc. Na starówce pojawiły się też food trucki i różnego rodzaju stoiska.

Jak impreza podoba się uczestnikom?

- Pokaz flyboard bardo sympatyczny, bardzo spektakularny – mówi pan Krzysztof, któremu towarzyszy pani Paulina oraz dzieci: Agata i Michał. Jak jesteśmy w Elblągu to uczestniczymy w Dniach Morza. Wieczorem wybierzemy się na pokaz na rzece, teraz lecimy na lody, a poza tym będziemy improwizować.

- Na Dniach Morza nie jesteśmy przypadkiem, staramy się w nich uczestniczyć. W tym roku pod względem imprez miejskich jest super, są zespoły, wydarzenia na 780-lecie i jest to fajnie zrobione – stwierdza pani Maria.

Fot. TB - Raczej wybierzemy się dziś na szanty – dodaje jej kolega pan Mariusz.

- Mój mąż przyprowadził nas wszystkich tutaj, jest zachwycony, to elblążanin, ja jeszcze nie jestem elblążanką, ale już niedługo – mówi pani Anna. – Fajnie że organizowane są takie imprezy, są atrakcje, które przyciągają turystów, po prostu "dzieje się".

- Impreza bardzo mi się podoba - mówi wspomniany mąż, pan Kazimierz. – Wybieramy się dziś na Dni Morza, ale także na turnieje przy muzeum. Elbląg jest portem morskim, dlaczego więc nie miałoby więcej takich atrakcji. Szkoda, że nie ma żagłowek, ale czekam na pokazy flyboard.

Dziś na uczestników czeka jeszcze m. in. nocny pokaz flyboard o 21.45. Na scenie przy bulwarze Zygmunta Augusta zagra też dj. Niedziela według zapowiedzi organizatorów ma upłynąć pod znakiem rodzinnych atrakcji. Przy katedrze zaplanowano Strefę Morskich Animacji dla dzieci, a na scenie przy bulwarze wystąpią zespoły szantowe. Cały program jest tutaj.