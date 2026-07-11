Konkretna Olimpia rozbiła Gedanię

Sparingi są jak laboratorium, w którym każda minuta przynosi kolejne odpowiedzi i pozwala zweryfikować efekty codziennej pracy. Po meczu z Gedanią Gdańsk trener Karol Przybyła mógł dopisać do notesu sporo pozytywnych obserwacji, a samo zwycięstwo 4:0 było jedynie ich naturalną konsekwencją.

Już w 12. minucie świetne podanie otworzyło drogę Dawidowi Czaplińskiemu, który znakomicie przyjął piłkę w polu karnym i pewnym uderzeniem dał gospodarzom prowadzenie. Po stracie gola Gedania przez jakiś czas częściej utrzymywała się przy piłce i próbowała znaleźć sposób na sforsowanie defensywy Olimpii, jednak największą przeszkodą okazał się Andrzej Witan. Bramkarz, który tego lata wrócił do Elbląga, przypomniał kibicom swoje największe atuty. Pewnie wychodził do dośrodkowań, zachowywał spokój w trudnych momentach, a kilka efektownych interwencji, w tym obrona precyzyjnie wykonanego rzutu wolnego, przypomniała kibicom, że jest bramkarzem nieprzypadkowym.

Po zmianie stron równie dobrze między słupkami zaprezentował się Marcin Kossakowski, który także popisywał się udanymi interwencjami m.in. po stałym fragmencie gry. Ogólnie w drugiej połowie przewaga Olimpii wzrosła. Aktywny był Szymon Krawczyk, który kilkukrotnie próbował swoich sił strzałami z dystansu i napędzał kolejne akcje ofensywne. W 72. minucie po jego dośrodkowaniu z rzutu rożnego Łukasz Sarnowski najlepiej odnalazł się w polu karnym i celnym strzałem lewą nogą podwyższył prowadzenie. Kilka minut później, po kolejnym rzucie rożnym, dokładnie dośrodkował Jakub Pek, a Patryk Sargalski zdobył swoją pierwszą bramkę w pierwszym zespole. Chwilę później na boisku pojawił się kolejny młody zawodnik Błażej Bąk.

Końcowe fragmenty także należały do Olimpii. Równie aktywny Dawid Laszczyk sprawdził czujność bramkarza, ale w 84. minucie wynik ustalił Dominik Kozera. Napastnik wykorzystał swoje warunki fizyczne, wygrał pojedynek bark w bark z obrońcą i pewnym wykończeniem zamknął akcję. Warto odnotować również występ Jakuba Braneckiego, który wystąpił jeszcze jako zawodnik testowany, ale jego oficjalna prezentacja wydaje się być już o krok. Kolejny sparing żółto-biało-niebiescy zagrają w najbliższą środę, 15 lipca, z Polonią w Lidzbarku Warmińskim o godz. 18.

Olimpia Elbląg - Gedania Gdańsk 4:0 (1:0)

bramki: 1:0 - Czapliński (12. min.), 2:0 - Sarnowski (72. min.), 3:0 - Sargalski (76. min.), 4:0 - Kozera (84. min.).

Olimpia (skład wyjściowy): Witan - Kołoczek, Szczudliński, Wierzba, Mruk, Czapliński, Sznajder, Święty, Kaczmarek, Yatsenko, Augusto

Olimpia (druga połowa): Witan (62’ Kossakowski) - Sargalski (76’ Bąk), Sarnowski, Łaszak, Pek, Laszczyk, Pieczarka, Czernis, Krawczyk, Kozera, Branecki

Plan sparingów Olimpii Elbląg przed sezonem 2026/27:

7 lipca – Chojniczanka Chojnice - Olimpia 2:0

11 lipca – Olimpia - Gedania Gdańsk 4:0 (Czapliński, Sarnowski, Sargalski, Kozera)

15 lipca – Polonia Lidzbark Warmiński - Olimpia

18 lipca – Wda Świecie - Olimpia

25 lipca – Grom Nowy Staw - Olimpia

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