Branecki wraca na Agrykola

Czasem drzwi, które kiedyś się zamknęły, po prostu otwierają się ponownie. Jakub Branecki wraca do Olimpii Elbląg po kilku latach spędzonych poza klubem i ponownie ma walczyć o gole dla żółto biało niebieskich.

Wychowanek Olimpii przeszedł do świadomości kibiców jako zawodnik, który konsekwentnie wspinał się po kolejnych szczeblach klubowej drabiny. Najpierw były występy w Centralnej Lidze Juniorów U-15, później regularna gra w rezerwach, aż w końcu przyszła pora na pierwszy zespół. Oficjalny debiut zanotował 17 czerwca 2020 roku w wygranym 3:1 meczu z Gryfem Wejherowo, gdy w końcówce spotkania zastąpił Cezarego Demianiuka. W pandemicznym sezonie uzbierał jeszcze dziewięć występów, stopniowo oswajając się z seniorską piłką. Najmocniej zaznaczył swoją obecność w sezonie 2022/23. U Przemysława Gomułki był podstawowym napastnikiem, wystąpił w 30 spotkaniach, zdobył pięć bramek i dołożył cztery asysty. Nie były to może liczby wywracające statystyki do góry nogami, ale wystarczające, żeby zwrócić uwagę klubów z wyższych lig. Latem 2023 roku Branecki obrał kierunek, o którym marzy wielu młodych piłkarzy. Trafił do I ligi, do Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Olimpia miała otrzymać około 300 tysięcy złotych oraz zagwarantować sobie procent od kolejnego transferu.

Piłkarska droga rzadko jednak prowadzi po idealnie wybrukowanej drodze. Po pobycie w Niecieczy, gdzie rozegrał 30 spotkań i zdobył cztery bramki, przyszły kolejne przystanki. Branecki reprezentował barwy Chojniczanki Chojnice, następnie trafił do Chełmianki Chełm, a ostatnie miesiące spędził w Sokole Kleczew. Pobyt w Bruk-Bet Termalice przyniósł mu jednak nie tylko doświadczenia na pierwszoligowym poziomie, ale również debiut w młodzieżowej reprezentacji Polski. We wrześniu 2023 roku otrzymał powołanie do kadry U-20 na mecze Elite League z Portugalią i Niemcami, a w spotkaniu z Portugalczykami pojawił się na boisku w 56. minucie przy prowadzeniu biało-czerwonych 4:0.

Dla trenera Karola Przybyły oznacza to kolejną opcję do ofensywnej układanki. Branecki nie jest już nastolatkiem stawiającym pierwsze kroki w seniorskiej piłce. Wraca jako 22-letni napastnik, który zdążył zobaczyć futbol poza Elblągiem i przekonać się, jak wygląda rywalizacja o miejsce w składzie na różnych poziomach rozgrywkowych. Czy powrót okaże się strzałem w dziesiątkę? Odpowiedź przyniesie rozpoczynający się 1 sierpnia sezon 2026/27.

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