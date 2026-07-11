Zderzenie na Giermków

Dziś (11 lipca) na ul. Giermków zderzyły się dwa auta osobowe. Jeden z kierowców został zabrany do szpitala na badania. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały powiadomione o zderzeniu dwóch samochodów osobowym przed godz. 11. Na miejsce zdarzenia udał się Zespół Ratownictwa Medycznego, policja oraz straż pożarna. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący Skodą jechał wzdłuż ul. Giermków, a z ul. Ślusarskiej 80-letni kierujący Renault, skręcając w Giermków nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się prawidłowo poruszającą się Skodą. 47-letni kierowca Skody został zabrany przez medyków do szpitala. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Zdarzenie najprawdopodobniej zostanie zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Na czas pracy służb ul. Giermków była zablokowana.