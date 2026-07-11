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Zderzenie na Giermków

 Elbląg, Zderzenie na Giermków
fot. Anna Dembińska

Dziś (11 lipca) na ul. Giermków zderzyły się dwa auta osobowe. Jeden z kierowców został zabrany do szpitala na badania. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały powiadomione o zderzeniu dwóch samochodów osobowym przed godz. 11. Na miejsce zdarzenia udał się Zespół Ratownictwa Medycznego, policja oraz straż pożarna. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący Skodą jechał wzdłuż ul. Giermków, a z ul. Ślusarskiej 80-letni kierujący Renault, skręcając w Giermków nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się prawidłowo poruszającą się Skodą. 47-letni kierowca Skody został zabrany przez medyków do szpitala. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Zdarzenie najprawdopodobniej zostanie zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Na czas pracy służb ul. Giermków była zablokowana.


A moim zdaniem...

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Zderzenie na Giermków
Zderzenie na Giermków
Zderzenie na Giermków
Zderzenie na Giermków

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A moim zdaniem...
  • 80 lat ?
  • Ten z czerwonej Skody nie jechał 40 jak da tam znaki!!!!! Takie uderzenie jest przy takiej prędkości, ciekawe czy Pan z Policji ma na tyle głowę na karku że to sprawdził!!! Czy tylko przejechał by mandat wlepić, a gdzie pomiary prędkości i hamowania. Więc radzę Pani z Renault na to się powołać za niedopełnie procedur przez Policję
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    Pawlo12&(2026-07-11)
  • to na Giermków już też, po rozbiciu auta woskuję, że nie było 50 na godz. ja tam 20 jeżdżę bo co chwila ktoś wyjeżdża z parkingu tyłem, piesi wszędzie.
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