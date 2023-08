Komendant straży odchodzi, czas na politykę?

Po 7 latach pełnienia funkcji komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na emeryturę odchodzi bryg. Łukasz Kochan (41 lat). - Żegnam się ze stanowiskiem, ale nie z mundurem – mówi Łukasz Kochan. Jak nam powiedział, pozostanie czynnym strażakiem ochotnikiem. Z naszych informacji wynika, że zaangażuje się w politykę.

Bryg. Łukasz Kochan odchodzi na emeryturę po 20 latach służby w zawodowej straży pożarnej. Ostatnie 7 lat pełnił funkcję komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. - Służbę jako strażak rozpoczynałem w komendzie braniewskiej, służyłem również w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej. Od 30 lat jestem także czynnym strażakiem ochotnikiem – mówi bryg. Łukasz Kochan.

Podkreśla, że przyszedł dobry czas na decyzję o emeryturze.

- W trakcie służby w Elblągu zakończyłem dużą inwestycję, którą rozpocząłem, czyli budowę nowej strażnicy. Stwierdziłem, że jest to najlepszy moment, by rozpocząć też nowy etap mojego życia. Cieszę się, że dołożyłem swoją cegiełkę do budowy systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Czuję się spełniony, przede wszystkim jako strażak. Z mundurem strażaka się nie rozstaję, do końca życia zostanę strażakiem ochotnikiem. Ściągam tylko mundur strażaka PSP. Zarządzanie zasobami ludzkimi nie należy do łatwych, jednak ja trafiłem na zespół świetnych strażaków, to przełożyło się na efektywność zarządzania na dużym poziomie. O swoich planach na przyszłość nie chcę mówić. Do końca, czyli do 31 sierpnia, muszę wypełniać swoje obowiązki, zgodnie z etyką zawodową strażaka – mówi bryg. Łukasz Kochan.

Kto będzie jego następcą na stanowisku komendanta PSP w Elblągu? - Nie wiem, to decyzja, która leży w gestii komendanta wojewódzkiego PSP. O tym dowiemy się 31 sierpnia – mówi bryg. Łukasz Kochan.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że bryg. Łukasz Kochan jest brany pod uwagę jako kandydat PiS w wyborach do Senatu. Łukasz Kochan od kilku dni zbiera w Elblągu podpisy pod listami poparcia list Zjednoczonej Prawicy.