Motocykle opanują Tolkmicko

6 koncertów, ognisko integracyjne, konkursy, parada motocyklowa, pokaz ognia, rejs tramwajem wodnym, stoiska ze swojskim jadłem – to wszystko i wiele więcej czekać będzie uczestników na zorganizowanym przez Klub Motocyklowy KARDAN z Tolkmicka zjeździe.

- To spotkanie jest również motocyklowym festynem rodzinnym. Będzie wyjątkowe także dlatego, że odbędzie się pierwszy ślub w historii naszych zlotów. Chcemy, żeby tegoroczny zlot był jeszcze lepszy niż poprzedni. Atrakcje dla osób, które chcą odwiedzić nasze spotkanie, zobaczyć motocykle, bawić się z nami, są darmowe – mówi Adam Rublewski, prezes KM Kardan. Podkreśla, że imprezę wspiera m. in. Starostwo Powiatowe w Elblągu. – To będzie bardzo pozytywna impreza, zapraszamy wszystkich, bo motocykle to tylko motyw przewodni. Uczestnictwo zlotu to dobry pomysł na rozpoczęcie letniego sezonu.