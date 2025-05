Rafał Trzaskowski w Elblągu. „Tych podziałów naprawdę już wystarczy”

Rafał Trzaskowski swoją kampanię kończy w województwie warmińsko-mazurskim i mazowieckim. W piątek o godz. 19 spotkał się z mieszkańcami Elbląga, potem pojechał na wiec wyborczy do Ostródy i Ciechanowa.

W Elblągu kandydat KO podkreślił, że bardzo ważna będzie frekwencja, odniósł się także do polaryzacji polskiego społeczeństwa.

- Wiele będzie zależało od frekwencji. Okazuje się, że możemy iść na rekord. Pamiętajcie, że w niedzielę albo poniedziałek połowa Polski będzie niezadowolona i bardzo was proszę, że cokolwiek się stanie, to należy wyciągnąć rękę do tych, którzy myślą inaczej. Tych podziałów naprawdę już wystarczy. Dzisiaj to widać w sposób wyjątkowy, że jest naprawdę 50 na 50. To jest wielkie zobowiązanie dla nas wszystkich, żeby każdy poszedł zagłosować i bardzo was o to proszę. Stawka jest bardzo ważna. Ale właśnie dlatego, że jest 50 na 50, to od poniedziałku musimy wyciągać rękę w stronę tych wszystkich, którzy myślę inaczej – mówił Rafał Trzaskowski.