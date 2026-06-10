Komunikacja miejska podczas Biegu Piekarczyka

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w związku z organizacją XVII Elbląskiego Ulicznego Biegu Piekarczyka 14 czerwca 2026r. (niedziela) w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej będą obowiązywały następujące zmiany:

LINIE TRAMWAJOWE

od ok. 9:00 do ok. 13:00 zostanie wstrzymanie funkcjonowanie wszystkich linii tramwajowych;

LINIE AUTOBUSOWE

od ok. 8:00 do ok. 14:00 objazdy:

Linia nr 10

w kierunku Dąbrowy – od al. Armii Krajowej objazd przez ul. gen. Grota-Roweckiego – Grobla św. Jerzego – Kościuszki – Wspólną – Nowowiejską – Królewiecką, dalej po trasie;

w kierunku dworca – od ul. Królewieckiej objazd przez ul. Kościuszki – Agrykola – Sienkiewicza – Groblę św. Jerzego – gen. Grota Roweckiego (przystanek wyłączony z ruchu) – Hetmańską do al. Grunwaldzkiej, dalej po trasie;

Linia nr 11

w kierunku al. Odrodzenia– trasa bez zmian.

w kierunku Dębicy – od ul. płk Dąbka objazd przez Królewiecką – Kościuszki – Wspólną, dalej po trasie;

Linia nr 12

w kierunku al. Odrodzenia – od ul. Warszawskiej objazd przez ul. Orlą – Nowodworską – Trasę Unii Europejskiej do ul. Mazurskiej, dalej po trasie;

w kierunku ul. Warszawskiej – od ronda „Solidarności” objazd przez Trasę Unii Europejskiej – Nowodworską – Orlą – Warszawską dalej po trasie;

Linia nr 13

w kierunku al. Odrodzenia – od ul. gen. Grota-Roweckiego– objazd przez Groblę św. Jerzego – Kościuszki – Wspólną – Górnośląską – Traugutta, dalej po trasie;

w kierunku dworca – od ul. Królewieckiej objazd przez Kościuszki – Agrykola – Sienkiewicza – Groblę św. Jerzego – gen. Grota-Roweckiego do ul. Hetmańskiej, dalej po trasie;

Linia nr 14

w kierunku ul. Ogólnej – od al. Armii Krajowej objazd przez ul. gen. Grota Roweckiego – Groblę św. Jerzego – Kościuszki – Wspólną – Górnośląską – Nowowiejską do ul. płk Dąbka, dalej po trasie;

w kierunku ul. Nowodworskiej – od ul. płk Dąbka objazd przez ul. Królewiecką – Kościuszki – Agrykola – Sienkiewicza – Mickiewicza – Grunwaldzką do al. Tysiąclecia, dalej po trasie;

Linia nr 15

w kierunku ul. Dębowej – od al. Armii Krajowej objazd przez ul. gen. Grota-Roweckiego do gen. Bema dalej po trasie.

w kierunku ul. Skrzydlatej – od ul. gen. Bema objazd przez ul. gen. Grota-Roweckiego (przystanek wyłączony z ruchu) – Hetmańską – Tysiąclecia do ul. Malborskiej, dalej po trasie.

Linia nr 16

w kierunku ul. Ogólnej – od ul. gen. Bema objazd przez ul. Kościuszki – Wspólną – Nowowiejską do ul. płk. Dąbka, dalej po trasie.

w kierunku Gronowa Górnego – od ul. płk. Dąbka objazd przez ul. Królewiecką – Kościuszki – Agrykola – Sienkiewicza– Bema, dalej po trasie.

Linia nr 20

w kierunku Milejewa/ Majewa – od ul. Hetmańskiej objazd przez ul. gen. Grota-Roweckiego – Groblę św. Jerzego – Kościuszki – Wspólną – Nowowiejską do ul. Królewieckiej, dalej po trasie.

w kierunku dworca – z Królewieckiej objazd przez ul. Kościuszki – Agrykola – Sienkiewicza – Groblę św. Jerzego – gen. Grota Roweckiego (przystanek wyłączony z ruchu) do ul. Hetmańskiej, dalej po trasie.

Linia nr 21

Funkcjonowanie linii zostanie zawieszone w godz. od ok. 8:00 do ok. 14:00.

Linia T3

Funkcjonowanie linii zostanie zawieszone w godz. od ok. 8:00 do ok. 14:00.

Linia C

w kierunku ul. Ogólnej – od ul. Hetmańskiej objazd przez ul. gen. Grota-Roweckiego – Groblę św. Jerzego – Kościuszki – Wspólną do ul. Agrykola, dalej po trasie.

w kierunku Dębicy – od ul. Agrykola objazd przez ul. Sienkiewicza – Groblę św. Jerzego– gen. Grota-Roweckiego do ul. Hetmańskiej, dalej po trasie

Autobusy będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach zlokalizowanych na trasie objazdu (za wyjątkiem przystanków tymczasowo wyłączonych z ruchu).