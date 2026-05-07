Kondolencje od posłanki Elżbiety Gelert
Pragnę złożyć Rodzinie, Bliskim
oraz Społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu
wyrazy najgłębszego współczucia oraz szczere słowa wsparcia.
z powodu śmierci śp. Andrzeja Soi
wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu,
cenionego nauczyciela, pedagoga
Odejście tak wyjątkowej Osoby jest niepowetowaną stratą dla Rodziny, Bliskich oraz wszystkich,
którzy mieli zaszczyt Go znać i z nim współpracować.
Niech pamięć o Śp. Andrzeju pozostanie trwała i pełna godności, a czas żałoby przyniesie Państwu ukojenie oraz siłę do
przetrwania tych trudnych chwil.
Łączę się z Państwem w bólu i żałobie.
Elżbieta Gelert, posłanka na Sejm RP