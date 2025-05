Korytarz życia pomiędzy parawanami

Na plażach w Jantarze na Mierzei Wiślanej stanęły znaki wyznaczające korytarze życia, czyli pasy wolnego miejsca, który pozwala na dojazd ratownikom do samego brzegu morza. To inicjatywa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jantarze.

- Dostając sygnał musimy przewieźć łódź a następnie zwodować ją na plaży, przebijając się przez dziesiątki rozstawionych parawanów, leżaków i innych plażowych konstrukcji. Nigdy nie mierzyliśmy, ile czasu zajmuje nam usunięcie ich z naszej drogi, ale w trakcie akcji wydaje się, że trwa to wieczność. Na szali jest ludzkie życie, zdrowie – piszą na swoim profilu na Facebooku strażacy z OSP Jantar.

Ratownicy podkreślają, że utworzenie korytarza życia jest ważniejsze, niż tworzenie przez plażowiczów łańcucha życia.

- Znak graficzny „korytarz życia” ma wywołać w nas odruch umożliwiający płynny przejazd pojazdom ratowniczym. To właśnie ten odruch powoduje, że zabierając parawany, koce, zabawki, wózki oraz dzieci z drogi pojazdów ratowniczych tworzymy drogę nazywaną „korytarzem życia”. Kierowca pojazdu ratowniczego wybierze najszybszą drogę przejazdu dlatego, szczególnie na plaży, od nas jako osób przebywających na niej, zależy jak szybko dotrze pomoc do poszkodowanych - czytamy we wpisie OSP Jantar.

Przypomnijmy, że w 2023 roku prokuratura wszczęło śledztwo w sprawie tragedii na plaży w Stegnie, do której doszło 13 sierpnia. Ratownikom dotarcie do 45-latka, który zasłabł podczas gry w siatkówkę, utrudniały parawany, rozstawione na całej plaży. Nie udało się go uratować. O tej sprawie pisaliśmy w tym artykule.

Znak "Korytarz życia".