Od stycznia 2026 roku uczestnicy programu „wElblągu" zapłacą mniej za abonamenty w Strefie Płatnego Parkowania. Informujemy jednocześnie, że zgodnie z nowymi zasadami tylko osoby zarejestrowane w programie upoważnione będą do otrzymania bezpłatnego identyfikatora mieszkańca. Jeżeli chcesz korzystać z tych przywilejów, a nie masz jeszcze aplikacji lub karty „wElblągu", zarejestruj się!

ZKM w Elblągu informuje, że od stycznia 2026 zmianie ulegają niektóre zasady i opłaty w Strefie Płatnego Parkowania. Zgodnie ze zmienioną uchwałą z opłaty za wydanie bezpłatnego identyfikatora mieszkańca zwolnieni będą wyłącznie uczestnicy programu „wElblągu". Aby go otrzymać wystarczy podczas składania wniosku o wydanie identyfikatora okazać aplikację lub kartę potwierdzające udział w programie. Pozostałe zasady wydawania identyfikatorów nie ulegną zmianie.

Wprowadzone zostaną również płatne abonamenty M1 dla mieszkańców nie biorących udziału w programie „wElblągu" w wysokości: 10 zł – miesiąc, 50 zł – 6 miesięcy, 100 zł – 12 miesięcy. W tym przypadku również pozostałe zasady wydawania abonamentów nie ulegną zmianie.

Dla uczestników programu dostępne będą także rabaty na zakup abonamentów „S" i „A". Wyniosą one od 5 do 80 zł od aktualnie obowiązujących cen - w zależności od wybranego abonamentu wyłącznie na jeden pojazd (tabela). Rabaty nie obowiązują na abonamenty na okaziciela.

Abonamenty oraz identyfikatory wydane przed wejściem w życie nowej uchwały (czyli przed 1 stycznia 2026r.) tracą swoją moc z momentem wygaśnięcia ich ważności.

Od stycznia posiadacze kart parkingowych do pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami będą mogli parkować bezpłatnie w całej Strefie Płatnego Parkowania w Elblągu pojazdy (z widoczną i ważną kartą parkingową). Podobnie będzie w przypadku oznakowanych pojazdów instytucji i organizacji zajmujących się opieką nad osobami z niepełno sprawnościami i chorymi.