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Kosmos” Gombrowicza to 328. Premiera elbląskiego teatru!

 Kosmos” Gombrowicza to 328. Premiera elbląskiego teatru!

W drodze do pensjonatu Witold i Fuks widzą powieszonego na drzewie wróbla. Od tej chwili zwyczajne drobiazgi nabierają w ich oczach znaczenia.

Gombrowicz ze swoim specyficznym humorem przygląda się temu, jak z przypadkowych szczegółów układamy świat.

„Kosmos” w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza po raz pierwszy 26 listopada o godz. 19.00 na Dużej Scenie.

 

Kolejne spektakle: 27, 28 i 29 listopada.

Bilety dostępne na stronie www.tse.systembiletowy.pl oraz w kasie teatru (ul. Teatralna 11)


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