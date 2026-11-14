Kosmos” Gombrowicza to 328. Premiera elbląskiego teatru!
W drodze do pensjonatu Witold i Fuks widzą powieszonego na drzewie wróbla. Od tej chwili zwyczajne drobiazgi nabierają w ich oczach znaczenia.
Gombrowicz ze swoim specyficznym humorem przygląda się temu, jak z przypadkowych szczegółów układamy świat.
„Kosmos” w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza po raz pierwszy 26 listopada o godz. 19.00 na Dużej Scenie.
Kolejne spektakle: 27, 28 i 29 listopada.
Bilety dostępne na stronie www.tse.systembiletowy.pl oraz w kasie teatru (ul. Teatralna 11)