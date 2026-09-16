Kto najchętniej odwiedzał Elbląg w wakacje

Sezon turystyczny dobiega końca. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądają lipcowe i sierpniowe statystyki odwiedzin naszego miasta. - Lipiec i sierpień były bardzo dobrym czasem dla elbląskiej turystyki – informuje Urząd Miejski w Elblągu - W ciągu tych dwóch miesięcy z trzech Punktów Informacji Turystycznej skorzystały łącznie 19 133 osoby.

Według danych UM Bramę Targowa odwiedziło łącznie 10 977 osób, Ratusz Staromiejski - 5997, a Statek „Jantar” - 2159. Sierpień zdecydowanie najlepiej zaprezentował się pod względem turystyki. Gościliśmy głównie mieszkańców Warszawy, Torunia, Bydgoszczy, Łodzi, Gdyni, Kalisza, Radomia i Krakowa. Warto podkreślić, że Elbląg przyciągnął również zagranicznych turystów.

W przeprowadzonej przez urzędników ankiecie w sierpniu 23,4 proc. respondentów stanowili turyści zagraniczni. Najczęściej pojawiali się goście z Niemiec i Rumunii – poinformował nas UM.– Liczba odwiedzających z zagranicy wzrosła wyraźnie – z 1492 osób w 2025 roku do 4161 w 2026 roku, co oznacza wzrost o blisko 179 proc.

Co ciekawe, 73,44 proc. uczestników ankiety odwiedziło nasze miasto po raz pierwszy, natomiast aż 98,44 proc. zadeklarowało, że chętnie tu wróci. Dane były zbierane przez pracowników Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim oraz w Bramie Targowej.

Wiemy również, że Elbląg przyciągnął do siebie turystów ze Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Australii, Indii i Irlandii, a lokalni przewodnicy mówią również o odwiedzających z Łotwy, Wielkiej Brytanii Danii, Wenezueli, Francji i Maroka.

Z rozmów UM z przedstawicielami elbląskiej branży hotelarskiej wynika, że turyści chętnie korzystali z noclegów, zostając na weekend, a nawet cały tydzień. Pokazują to również ich sierpniowe ankiety.

- Ponad połowa badanych deklarowała pobyt dłuższy niż jeden dzień. 26,56 proc. osób zostawało w Elblągu na 2–3 dni, 9,38 proc. na 4–7 dni, a 17,19 proc. na ponad tydzień – przekazują reprezentanci branży hotelarskiej.

Na pełne podsumowanie sezonu letniego musimy poczekać jeszcze do końca września.