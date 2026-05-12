 Letnia Mała Akademia Filmowa w Kinie Światowid

Już tego lata Kino Światowid w Elblągu zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na Letnią Małą Akademię Filmową, czyli tygodniowe półkolonie, które łączą edukację, dobrą zabawę i kreatywne warsztaty.

Kino jako inspiracja i nauka

Każdy dzień będzie okazją do odkrywania magii kina na nowo - poprzez starannie wybrane, wartościowe seanse dostosowane do wieku uczestników oraz zajęcia warsztatowe, które pozwolą zajrzeć za kulisy pracy twórców filmowych. Projekcje staną się punktem wyjścia do rozmów o emocjach i relacjach, dzięki czemu kino przestanie być jedynie rozrywką, a stanie się inspiracją i narzędziem do lepszego rozumienia świata.

Od scenariusza do własnego filmu

Program półkolonii obejmuje także bogaty cykl praktycznych warsztatów prowadzonych przez doświadczonych specjalistów i animatorów. Dzieci poznają świat kinematografii poprzez zabawę, współpracę i działania twórcze. Uczestnicy przejdą przez kolejne etapy powstawania filmu – od pomysłu i scenariusza, aż po pracę z kamerą i dźwiękiem. Nauczą się podstaw kadrowania, ruchu kamery oraz rejestracji dźwięku.

Zwieńczeniem warsztatów będzie wspólna próba stworzenia własnego filmu krótkometrażowego. Praca nad projektem stanie się nie tylko twórczym wyzwaniem, ale także lekcją współpracy i komunikacji. Finałem tygodnia będzie pokaz premierowy dla rodziców i opiekunów, podczas którego dzieci zaprezentują efekty swojej pracy.

Kino od kulis

Uczestnicy będą mieli również okazję zajrzeć za kulisy kina - poznać jego zakamarki, dowiedzieć się, na czym polega praca kinooperatora oraz zobaczyć sprzęt projekcyjny z różnych epok. To wyjątkowa szansa, by przekonać się, jak zmieniało się kino na przestrzeni lat i jak wygląda jego zaplecze techniczne.

Terminy zajęć

Półkolonie odbędą się w dwóch terminach: 20-24 lipca oraz 24-28 sierpnia. Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, z przerwami na drugie śniadanie i obiad. Więcej szczegółów wkrótce!

Projekt "Letnia Mała Akademia Filmowa 2026" dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.