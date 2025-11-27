 Lewica zaprasza na spotkanie z minister edukacji

W piątek, 28 listopada, o godz. 16.45 w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się otwarte spotkanie z Paulina Piechną-Więckiewicz, minister edukacji oraz Łukaszem Michnikiem, rzecznikiem prasowym Lewicy. Zaprasza na nie elbląski Zarząd Lewicy, wstęp wolny.

Minister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2001-2017 należała do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którego była również wiceprzewodniczącą. Ma za sobą trzy kadencje w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. W 2019 roku dołączyła do partii Wiosna Roberta Biedronia. Od 2021 jest wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy. W swojej działalności skupia się na kwestiach oświatowych, pracowniczych samorządowych i równościowych.

Spotkanie ma charakter otwarty dla mieszkańców Elbląga. Zachęcamy znajomych i przyjaciół do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Zarząd Lewicy