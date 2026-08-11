Mieszkaniowa inwestycja w Tolkmicku

SIM Pojezierze ogłosiło przetarg na wybudowanie dwóch bloków mieszkalnych w Tolkmicku. Mają być gotowe za 1,5 roku.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN „Pojezierze” chce wybudować w Tolkmicku przy ul. Podgórnej osiedle czterech bloków mieszkalnych. W pierwszym etapie mają powstać dwa budynki po 17 mieszkań w każdym. Budynki będą dwupiętrowe, jednoklatkowe, wyposażone w windę.

Mają powstać w 18 miesięcy od daty podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu. Na oferty potencjalnych wykonawców SIM czeka do 25 sierpnia. Wówczas też powinniśmy poznać warunki finansowe zaproponowane przez oferentów.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to program współpracy gmin ze spółkami z o.o. lub akcyjnymi, tworzonymi przez państwowe fundusze w celu budowy mieszkań dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale stać ich na płacenie czynszu za wynajem takiego mieszkania.