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Mieszkaniowa inwestycja w Tolkmicku

 Elbląg, Wizualizacja budynków (źródło: SIM Pojezierze)
Wizualizacja budynków (źródło: SIM Pojezierze)

SIM Pojezierze ogłosiło przetarg na wybudowanie dwóch bloków mieszkalnych w Tolkmicku. Mają być gotowe za 1,5 roku.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN „Pojezierze” chce wybudować w Tolkmicku przy ul. Podgórnej osiedle czterech bloków mieszkalnych. W pierwszym etapie mają powstać dwa budynki po 17 mieszkań w każdym. Budynki będą dwupiętrowe, jednoklatkowe, wyposażone w windę.

Mają powstać w 18 miesięcy od daty podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu. Na oferty potencjalnych wykonawców SIM czeka do 25 sierpnia. Wówczas też powinniśmy poznać warunki finansowe zaproponowane przez oferentów.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to program współpracy gmin ze spółkami z o.o. lub akcyjnymi, tworzonymi przez państwowe fundusze w celu budowy mieszkań dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale stać ich na płacenie czynszu za wynajem takiego mieszkania.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Gdzie ta Podgórna w Tolkmicku ?
  • Poważnie? I zrobili research, że młodzi lub starsi potrzebują tam pilnie kilkadziesiąt mieszkań, bo chcą bezwzględnie pozostać w Tolkmicku? Tolkmicko i pas nadzalewowy jest piękny, ale zwłaszcza poza sezonem nie ma tam dosłownie nic i nic się nie dzieje. Wiem, bo wielokrotnie bywałem tam w miesiącach jesiennych i zimowych rowerem. Nawet nie ma się gdzie zatrzymać, żeby wypić kawę, otwarty jest głównie Borys. Podkreślam, chciałbym żeby te rejony żyły i były pełne ludzi, ale w tych coraz gorszych czasach to jest dość ciekawe.
  • @sie_zastanawiam - Dlaczego sadziisz, ze mieskancy Tolkmicka nie zasluguja na porawe warunkow mieszkaniowych?
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