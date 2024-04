Miniony weekend w policyjnym podsumowaniu

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Co się działo w sferze "prawa i porządku" w miniony weekend? O tym w policyjnym podsumowaniu. Policjanci przeprowadzili m. in. 430 badań trzeźwości. Tylko jeden kierujący był nietrzeźwy. Funkcjonariusze odnotowali 112 przekroczeń prędkości (w tym 3x50+). Doszło do 16 kolizji. Nie było żadnego wypadku.

Od piątku (5 kwietnia) policjanci z elbląskiej drogówki wylegitymowali 202 osoby i przeprowadzili 189 kontroli pojazdów. Skierowali 13 wniosków do sądu, nałożyli 126 mandatów i 35 razy pouczali. Zatrzymali 4 kierujących bez uprawnień i przeprowadzili 430 badań trzeźwości. Tylko jeden kierujący był nietrzeźwy. 35-letni kierujący samochodem citroen nie chciał zatrzymać się do kontroli. Jednak kilka ulic dalej (przy ul. Zamkowej) został ujęty. Nie miał prawa jazdy, a w bagażniku policjanci znaleźli przedmioty pochodzące z kradzieży. Sprawa jest badana przez śledczych. Z kolei funkcjonariusze z prewencji przeprowadzili 14 interwencji (10 domowych), wylegitymowali 330 osób. Skontrolowali 46 samochodów. Do wytrzeźwienia trafiło 6 osób. Funkcjonariusze skierowali do sądu 4 wnioski o ukaranie, nałożyli 32 mandaty i zastosowali 60 pouczeń. Zatrzymali 5 osób poszukiwanych, skontrolowali 27 telefonów pod katem kradzieży, sprawdzili także 20 obiektów.

Jakub Sawicki, zespół komunikacji społecznej KMP Elbląg