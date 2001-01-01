Motocyklista potrącił bliźniaczki

Motocyklista potrącił dwie 6-letnie bliźniaczki, idące poboczem drogi powiatowej w Klejnowie (gmina Braniewo). Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 17. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Obie siostry zostały przetransportowane do szpitala z ogólnymi potłuczeniami i urazami kończyn - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. - Stan jednej z nich wymagał natychmiastowej interwencji – na miejsce wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gdańska, który przetransportował ją do szpitala w Olsztynie.

Na miejscu wypadku oprócz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie obecni byli ratownicy medyczni (dwa zespoły ZRM) i funkcjonariusze policji.

Kierujący jednośladem nie odniósł obrażeń, został zatrzymany przez policjantów, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.