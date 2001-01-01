Mural na rocznicę tramwajów

Na budynku przy ul. Browarnej powstaje mural poświęcony 130. rocznicy uruchomienia w Elblągu tramwajów. Projekt został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu na facebookowym profilu Miasto Elbląg.

Na początek trochę historii. Tramwaje w Elblągu uruchomiono uroczyście 22 listopada 1895 roku, były to dwie jednotorowe linie o długości około 4 km. Trasa jednej z nich biegła od dworca przez plac Grunwaldzki, obecną ul. 1 Maja, Kowalską przez Stary Rynek do portu nad rzeką Elbląg. Druga wiodła z obecnego Pl. Słowiańskiego, przez Stary Rynek do ul. Królewieckiej. Tramwaj przejeżdżał ulicami Starego Miasta, co uwidoczniono na licznych pocztówkach. W 1897 roku powołano spółkę Tramwaje Elbląskie. W 1925 roku firma posiadała już 25 wagonów silnikowych, wymieniono stare, drewniane słupy trakcyjne na betonowe i przyłączono zasilanie z elektrowni miejskiej. W roku 1927 uruchomiono nową linię łączącą ul. Obrońców Pokoju przez Browarną, Pocztową, Plac Słowiański, 1 Maja, Bema z ul. Saperów. Jednocześnie przy ul. Browarnej 91 powstała zajezdnia, która jest użytkowana do dziś.

Do tych wszystkich wydarzeń nawiązuje mural, jaki powstaje na ścianie jednego z budynków przy ul. Browarnej, w sąsiedztwie zajezdni. Jego projekt wybrali mieszkańcy w głosowaniu na profilu facebookowym Miasto Elbląg.

Projekt realizuje Dima Snork, który jest artystą graffiti i tatuażu, mieszka od lat w Elblągu. Wcześniej zrealizował m.in. mural z herbem miasta w Braniewie. – Koszt tego muralu to maksymalnie 40 tys. złotych, na co składa się projekt, zakup materiałów, usługi podwykonawców i wynagrodzenie artysty – informuje Jacek Żukowski z zespołu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.