UWAGA!

----

Mural na rocznicę tramwajów

 Elbląg, Zdjęcie z profilu Miasta Elbląg
Zdjęcie z profilu Miasta Elbląg

Na budynku przy ul. Browarnej powstaje mural poświęcony 130. rocznicy uruchomienia w Elblągu tramwajów. Projekt został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu na facebookowym profilu Miasto Elbląg.

Na początek trochę historii. Tramwaje w Elblągu uruchomiono uroczyście 22 listopada 1895 roku, były to dwie jednotorowe linie o długości około 4 km. Trasa jednej z nich biegła od dworca przez plac Grunwaldzki, obecną ul. 1 Maja, Kowalską przez Stary Rynek do portu nad rzeką Elbląg. Druga wiodła z obecnego Pl. Słowiańskiego, przez Stary Rynek do ul. Królewieckiej. Tramwaj przejeżdżał ulicami Starego Miasta, co uwidoczniono na licznych pocztówkach. W 1897 roku powołano spółkę Tramwaje Elbląskie. W 1925 roku firma posiadała już 25 wagonów silnikowych, wymieniono stare, drewniane słupy trakcyjne na betonowe i przyłączono zasilanie z elektrowni miejskiej. W roku 1927 uruchomiono nową linię łączącą ul. Obrońców Pokoju przez Browarną, Pocztową, Plac Słowiański, 1 Maja, Bema z ul. Saperów. Jednocześnie przy ul. Browarnej 91 powstała zajezdnia, która jest użytkowana do dziś.

Do tych wszystkich wydarzeń nawiązuje mural, jaki powstaje na ścianie jednego z budynków przy ul. Browarnej, w sąsiedztwie zajezdni. Jego projekt wybrali mieszkańcy w głosowaniu na profilu facebookowym Miasto Elbląg.

Projekt realizuje Dima Snork, który jest artystą graffiti i tatuażu, mieszka od lat w Elblągu. Wcześniej zrealizował m.in. mural z herbem miasta w Braniewie. – Koszt tego muralu to maksymalnie 40 tys. złotych, na co składa się projekt, zakup materiałów, usługi podwykonawców i wynagrodzenie artysty – informuje Jacek Żukowski z zespołu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

oprac. red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Patrząc w jakim stanie jeżdżą to faktycznie jest co świętować
  • i na co to komu, pieniądze w błoto.
  • Patrzac jak nieudolnie czlonkowie lokalnej platformy obywatelskiej zarzadzaja miastem i w jakim stanie sa TE obawiam sie ze w niedlugim czasie po tramwajach zostanie tylko wspomnienie jakim bedzie ten mural. Wszystko wstazuje na to ze POwcy zlikwiduja linie tramwajowe w Elblagu. Juz w 2011 roku mieli taki zamiasr aby zlikwidowac linie numer 2.Teraz wszystko zmierza ku temu ze zlikwiduja calkowicie tramwaje. Obym się myliła.
  • @Mama Karoliny - Twoje imię to pomyłka.
  • PO ma juz olbrzymie doswiadczenie w likwidacji. Zlikwidowali już kolej nadzalewową, najwiekszy w europie basen bez dachu, zablkokowali budowe portu Państwowego, zlikwidowali prom rzeczny na Nogacie w Kepinach Wielkich to tylko kilka zlikwidowanych obiektow w naszym regionie na koncie PO.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    3
    7
    Mama Karoliny(2025-09-23)
  • Tory złom tramwaje złom. I do tego dyrektor złomowiska a nie zajezdni. Motorniczy jeżdżący tym złomem powinni mieć specjalne dodatki coś w rodzaju wstydliwego....
  • @Mama Karoliny - Wynoś się z miasta jak ci źle !
  • Teraz ludzie będą jechać w rozpadającym się złomie i POdziwiać piękny mural... dosłownie jak w Filmie MIŚ. Elbląg to niekończąca się komuna widać to jeszcze na każdym kroku.
Reklama
 