Na Placu Słowiańskim stanął namiot, w którym można się ogrzać

W Elblągu, we współpracy służb z samorządem miasta, na Placu Słowiańskim ustawiono namiot z nagrzewnicami, w którym dostępne są ciepłe napoje. Punkt przeznaczony jest przede wszystkim dla osób potrzebujących schronienia przed mrozem.

Apelujemy do mieszkańców Elbląga o zachowanie szczególnej ostrożności oraz – jeśli to możliwe – ograniczenie przebywania na zewnątrz do niezbędnego minimum. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na osoby starsze, dzieci, osoby z chorobami przewlekłymi oraz osoby w kryzysie bezdomności, które są najbardziej narażone na skutki siarczystych mrozów. Przypominamy, że na czas ekstremalnych mrozów do 8 lutego dworce PKP będą otwarte całodobowo. W przypadku zauważenia osób mogących potrzebować pomocy prosimy o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112. Każde zgłoszenie ma znaczenie – czasem jeden sygnał może uratować życie.

Numery kontaktowe:

Numer alarmowy: 112

Straż Miejska: 986

Zespół ds. Bezdomności ECUS: (55) 625 61 18

Bezpłatna, całodobowa infolinia: 800 165 320 (pod tym numerem można uzyskać informacje o dostępnych miejscach noclegowych i punktach pomocy w całym województwie)

fot. UM w Elblągu

Przypominamy również o konieczności zadbania o zwierzęta w czasie ekstremalnych mrozów. Należy zapewnić im ciepłe schronienie (najlepiej wewnątrz pomieszczeń), kaloryczne pożywienie oraz stały dostęp do niezamarzniętej wody. Psy przebywające na zewnątrz powinny mieć odpowiednio ocieplone budy, nie powinny być trzymane na łańcuchach, a w razie potrzeby należy stosować ubranka ochronne. Zaleca się również skracanie spacerów oraz reagowanie na przypadki zaniedbań poprzez ich zgłaszanie odpowiednim służbom.

Informujemy, że zgodnie z prognozami IMGW-PIB, w okresie od 1 do 4 lutego na terenie miasta wystąpią ekstremalnie niskie temperatury. Prognozowana temperatura minimalna może spaść nawet do –29°C, natomiast maksymalna nie przekroczy –15°C. Dodatkowo przewidywany jest wiatr o średniej prędkości ok. 20 km/h, który będzie potęgował odczucie zimna. Synoptycy ostrzegają, że najbliższa doba będzie szczególnie niebezpieczna dla zdrowia i życia, dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb.