Nadzwyczajna sesja będzie, ale później

Radni koalicji wycofali swój wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w sprawie docelowego modelu zaopatrzenia miasta w ciepło. Ma się ona odbyć 27 lutego, w tym też terminie udział w posiedzeniu zadeklarowali przedstawiciele Energi Kogeneracja. Decyzje zapadły dzisiaj na posiedzeniu szefów koalicyjnych klubów RM z prezydentem.

- Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej na temat zabezpieczenia miasta w ciepło odbędzie się 27 lutego. W tym terminie firma Energa zadeklarowała swój udział w posiedzeniu, podczas którego zaprezentuje swój model zaopatrzenia miasta w ciepło. Wobec powyższego radni klubów Koalicji Obywatelskiej i KWW Witolda Wróblewskiego wycofali swój wniosek z 3 lutego o zwołanie sesji – informuje Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu.

Decyzja została podjęta po dzisiejszym spotkaniu z prezydentem Elbląga, w którym uczestniczył przewodniczący RM i szefowie klubów radnych Koalicji Obywatelskiej i KWW Witolda Wróblewskiego.

- Prezydent poinformował nas o przebiegu wczorajszego spotkania w Urzędzie Regulacji Energetyki i wystosowanym przez prezydenta ponownym zaproszeniu do przedstawicieli firmy Energa, na sesję Rady Miejskiej i zaprezentowanie swojego docelowego modelu zaopatrzenia miasta w ciepło. Jak przekazał prezydent, przedstawiciele koncernu zadeklarowali udział w sesji, poprosili jednak o dodatkowy czas na przygotowanie konkretnej propozycji. Strony ustaliły termin na 27 lutego – informuje Antoni Czyżyk. - Przychylając się do prośby przedstawicieli firmy Energa radni klubów koalicyjnych, którzy wnioskowali w poniedziałek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, czyli w ciągu 7 dni, złożyli dziś wniosek o jego wycofanie. Dodatkowym argumentem są również trwające do 19 lutego konsultacje w sprawie założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną oraz gaz, do udziału w których serdecznie zapraszamy mieszkańców Elbląga.

Co ciekawe, 29 stycznia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego pojawiły się projekt „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Elbląg” i tego dnia rozpoczęły się konsultacje, o których wspomina przewodniczący Czyżyk. Ta informacja wcześniej przez ratusz nie została upubliczniona np. w mediach.

Dzisiaj biuro prasowe prezydenta wysłało komunikat w sprawie konsultacji tego dokumentu. „Prezydent Elbląga zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli biznesu oraz przedstawicieli Energi do konsultacji aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i gaz. Konsultacje trwają do 19 lutego. Władze Tolkmicka, Milejewa i gminy Elbląg już zadeklarowały współpracę z miastem Elbląg w tym zakresie. Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną paliwa gazowe to dokument, którego stworzenia i realizacji wymaga od samorządów Prawo Energetyczne” - napisano w komunikacie biura prasowego ratusza.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać pisemnie (Urząd Miejski, Departament Gospodarki Miasta ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg), ustnie do protokołu, mailem (dgm@umelblag.pl wpisując tytuł „Konsultacje społeczne AZ”). Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną oraz gaz jest dostępna pod tym linkiem