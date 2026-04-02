Szkolna rywalizacja na argumenty

Elbląscy uczniowie szkół średnich zmierzą się w debacie o historii miasta. Turniej debat oksfordzkich poświęcony będzie jednej z najbardziej dyskutowanych postaci w historii miasta: Hermanowi Balkowi. Zapowiada się nie tylko szkolna rywalizacja, ale też ćwiczenie myślenia krytycznego, kultury sporu i umiejętności słuchania argumentów drugiej strony. Znamy uczestników, wiemy jak wygląda podział na strony, debata odbędzie się 20 kwietnia.

2 kwietnia, w przyjaznych progach Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu odbyło się losowanie stron uczestników debaty. Drużyny zostały przypisane do propozycji lub opozycji, a stawką całego turnieju będzie odpowiedź na pytanie: „Czy postać Hermana Balka, założyciela Elbląga, powinna powrócić na pomnik?”.

W debacie oksfordzkiej zmierzą się uczniowie z następujących szkół: dwie drużyny z I i II Liceum Ogólnokształcącego, z IV Liceum Ogólnokształcącego, z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, z Zespołu Szkół Gospodarczych, z Zespołu Szkół Mechanicznych. W wyniku losowania:

stroną propozycji będą:

I Liceum Ogólnokształcące | drużyna 1

I Liceum Ogólnokształcące | drużyna 2

II Liceum Ogólnokształcące | drużyna 1

IV Liceum Ogólnokształcące

Natomiast stroną opozycji:

Zespół Szkół Mechanicznych

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

Zespół Szkół Gospodarczych

II Liceum Ogólnokształcące | drużyna 2

Międzyszkolna debata odbędzie się 20 kwietnia: eliminacje od godz. 8:45 w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu, a finał zaplanowano na godz. 12:00 w Ratuszu Staromiejskim.

Turniej ma zachęcić uczniów do zdobywania wiedzy z zakresu historii lokalnej, szukania związków przeszłości z teraźniejszością i ćwiczenia argumentacji w uporządkowanej, kulturalnej formule. Tego typu debaty uczą nie tylko mówienia, ale też słuchania, budowania logicznych wywodów i odpowiadania na kontrargumenty — dlatego są ważnym narzędziem edukacyjnym i obywatelskim.

Organizatorami wydarzenia są Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu oraz II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu. Honorowy patronat objął dr Michał Missan, Prezydent Elbląga. Wydarzenie będzie realizowane w ramach projektu „Elbląski e-podręcznik, popularyzacja osiągnięć naukowych dotyczących historii regionu” ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II. Patronem medialnym jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl.